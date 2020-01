Zagueiro se lesiona em pré-temporada e desfalca Fluminense por longo período

​Além de algumas lamentadas despedidas, o ​Fluminense recebeu mais uma notícia ruim neste início de nova temporada: o jovem zagueiro Frazan, de 23 anos, desfalcará o clube carioca por um longo período de tempo em 2020.

Quem será o grande campeão da Taça Kaiser 2020? Vasco de Esmeralda Inter FC Gaúcho FC América FC Salto do Norte EC Fortaleza

​​De acordo com o ​Globoesporte, o zagueiro sofreu uma pancada no joelho direito durante atividade realizada na última segunda-feira (13). Após a realização de exames médicos mais detalhados, foi diagnosticada uma lesão no ligamento cruzado anterior. Estima-se que o atleta terá de ficar de 6 a 8 meses fora de combate para se recuperar da contusão.

A terrível novidade pode mudar os planos do Tricolor Carioca para o defensor, que estava na mira de três clubes estrangeiros e negociava transferência ao futebol turco. A comissão técnica tricolor planejava iniciar a temporada com cinco zagueiros à disposição no elenco mas, neste momento, somente três estão garantidos para 2020: Nino, Matheus Ferraz e Luccas Claro. Digão pertence ao Cruzeiro e ainda negocia sua liberação para seguir nas Laranjeiras.