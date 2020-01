“Zerado” no mercado, Palmeiras mira alto e estuda proposta por meia que pertence ao Barcelona

Fora dos planos, o ​Palmeiras pode ter a saída de Jean nos próximos dias. O jogador vem sendo especulado como possível reforço do ​Vasco e seria um pedido do técnico Abel Braga. Contudo, clube e empresário do atleta negam um possível acerto, o que não impede que as tratativas possam acontecer.

“Atenção: Vasco e staff de Jean negam que haja interesse manifesto do clube carioca no experiente meio-campista”, escreveu ​João Gabriel através do Twitter, repórter do site Nosso Palestra. O meio-campista ficou de fora da lista de jogadores convocados para a disputa da Florida Cup e caso chegue uma boa proposta, o Alviverde não dificultará as negociações.

Com a possível saída do volante, o Palmeiras mira alto no mercado e estaria sondando a situação de Arda Turan, ex-Barcelona. Recentemente, o meia esteve emprestado ao Basaksehir, de Istambul, e volta ao time espanhol, tendo contrato até junho de 2020. Na última temporada, pelo time turco, foram 16 jogos, nenhum gol marcado e três assistências, atuando por 793 minutos.

A informação da sondagem do Verdão ao atleta foi informado pelo​ jornal Yeni Akit, da Turquia. Apesar do desejo, não é uma negociação simples, Turan deseja fazer uma nova história com a camisa do Barça, onde não foi tão bem. Com o time espanhol, foram 55 jogos e 15 gols marcados. O atual valor de mercado do atleta de 32 anos é de 800 mil euros, cerca de 3 milhões de reais na cotação atual.