​11 jogadores profissionais que poderiam integrar a Seleção Brasileira Sub-23

O futebol brasileiro produz centenas de jogadores todos os anos e, em meio a polêmica declaração do coordenador da CBF, Juninho Paulista, sobre o ​futuro do meio-campista Gerson com a camisa verde e amarela, listamos 11 jogadores profissionais que poderiam fazer parte do Sub-23 na busca da vaga para os Jogos de Tóquio-2020. Confira:

Tiepo – Chapecoense – 21 anos

Tiepo foi um dos poucos destaques da ​Chapecoense na temporada 2019. O goleiro ficou no radar de times da elite do futebol brasileiro e foi um dos responsáveis por ‘retardar’ o rebaixamento para a Série B.

Emerson – Real Betis/Barcelona – 21 anos

Ex-​Atlético Mineiro, Emerson vem ganhando espaço no futebol espanhol. O lateral-direito foi vendido em negociação compartilhada entre o Barcelona e o Real Betis e tem sido protagonista na equipe bética.

Éder Militão – Real Madrid – 22 anos

Futuro certo da Seleção, Éder Militão é um dos zagueiros mais promissores do futebol brasileiro e nome rotineiro na lista do técnico Tite. Aos 22 anos, o atleta ainda está se adaptando a equipe merengue, mas a expectativa é muito alta com ex-​São Paulo.

Léo Santos – Corinthians – 21 anos

Jovem promissor! Léo Santos tem conquistado espaço no sistema defensivo do ​Corinthians ao lado do experiente Gil e poderia integrar a Seleção do técnico André Jardine.

Renan Lodi – Atlético de Madrid – 21 anos

​ Filipe Luís chegou ao Flamengo e “passou o bastão” da lateral-esquerda do Atlético de Madrid para o jovem Renan Lodi. O jogador foi revelado pelo ​Athletico Paranaense e tem sido um dos destaques da equipe espanhola, além de possível dono da camisa 2 da Seleção.

Gerson – Flamengo – 22 anos

Revelado pelo ​Fluminense, Gerson não teve muito sucesso na Europa, mas chegou ao ​Flamengo no ano passado e foi um dos grandes destaques das campanhas dos títulos Brasileiro e da Libertadores.

Wendel – Sporting – 22 anos

​ Wendel tem oscilado no futebol de Portugal, mas teve explosões e ótimos momentos na equipe. O volante tem sido observado por outros clubes, incluindo do Brasil, e poderia se encaixar no meio de campo do Sub-23.

Arthur – Barcelona – 23 anos

O ex-​Grêmio não vive o seu melhor momento na Espanha, mas teve um período de brilhantismo no Barcelona, com ótimas atuações, que o renderam comparações com a lenda Xavi. Arthur tem muita capacidade para integrar a Seleção Sub-23, além de ser nome fiel da lista de Tite.

Gabriel Barbosa – Flamengo – 23 anos

​ Em 2019, Gabriel Barbosa, o popular Gabigol, fez uma temporada sensacional no ​Flamengo. O camisa 9 marcou 44 gols e deu 12 assistências em 60 partidas. Os números o credenciam para a Seleção principal e com certeza o garantem na Sub-23.

Everton Cebolinha – Grêmio – 23 anos

Destaque do Grêmio e do Brasil, Everton Cebolinha tem sido um dos grandes protagonistas do futebol brasileiro nas últimas duas temporadas. O atacante é o principal criador de jogadas do Tricolor Gaúcho e foi fundamental na conquista da Copa América na Seleção de Tite.

Gabriel Jesus – Manchester City – 22 anos

Gabriel Jesus saiu do ​Palmeiras ainda muito cedo rumo ao milionário Manchester City. O goleador é muito elogiado pelo técnico Pep Guardiola e é uma das principais peças do elenco, não sendo titular apenas pela presença do craque Agüero.