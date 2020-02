​3 momentos inesquecíveis do Vasco vestindo a Kappa

Na noite desta quinta-feira (20), o Vasco anunciou acordo com uma velha parceria do clube: a Kappa. A fornecedora de material esportivo fez parte de um dos períodos (1996 a 2001) de maiores glórias do Gigante da Colina e tem um espaço reservado na memória dos cruzmaltinos mais saudosos.

A empresa foi a responsável por vestir o clube nas conquistas de dois Campeonatos Brasileiros (1997 e 2000), uma Copa Libertadores (1998) e uma Mercosul (2000), além do Carioca de 1998 e do Rio-São Paulo de 1999. Agora, a expectativa é de que a parceria traga novas conquistas para São Januário. Porém, vale ressaltar grandes momentos do passado da dupla:

Brasileirão – (1997)

O (re)começo de um Vasco campeão. O Gigante da Colina não conquistava um Campeonato Brasileiro há quase uma década e a ansiedade era sentimento presente em São Januário. Porém, em 1997, o Alvinegro investiu pesado em uma mescla de jovens, como o lateral Felipe e meia Juninho Pernambucano, e experientes, Mauro Galvão e Evair, para sair com a taça.

O Cruzmaltino teve dificuldades no começo da competição, mas engrenou no decorrer do torneio e não parou até levantar a taça diante do Palmeiras, no Maracanã, para mais de 89 mil torcedores. O time que daria inicio a um período de títulos estaduais, nacionais e internacionais contava ainda com o artilheiro Edmundo e com o paredão Carlos Germano.

Libertadores – (1998)

A cereja do bolo! Em 1998, o Vasco da Gama destruiu barreiras e acabou com um “incômodo” de 17 anos. A conquista da Copa Libertadores encerrou com a hegemonia do arquirrival Flamengo e aumentou a quantidade de clubes do Rio de Janeiro que tinham conquistado a América.

O Vasco teve um começo difícil, com apenas um ponto somado em três partidas. Entretanto, o time comandado pelo técnico Antônio Lopes reverteu a situação e garantiu a vaga na próxima fase com duas vitórias e um empate na reta final da fase de grupos.

A equipe avançou ao mata-mata e logo nas oitavas de final enfrentou o poderoso Cruzeiro. O Gigante da Colina soube sofrer e aproveitar os momentos decisivos para fazer 2 a 1, em São Januário, e segurar o 0 a 0, no Mineirão, para sair com a vaga. A classificação suada elevou a moral do grupo.

A competição fica ainda mais acirrada e o Vasco decide contra o Grêmio, nas quartas de final. O duelo foi equilibrado e ambos os times poderiam sair com a classificação, mas era o ano do Gigante da Colina. Em Porto Alegre, o alvinegro carioca arrancou o 1 a 1, e, no Rio de Janeiro, bateu o Imortal por 1 a 0 e garantiu o avanço para a esperada semifinal.

Gol de quem? O Vasco tinha pela frente o assustador River Plate, da Argentina, carrasco de times brasileiros e à época um dos times mais fortes do continente. A decisão era cotada como a “final antecipada” e o eternizado duelo fez jus ao alvoroço causado em Cruzmaltinos e Milionários. Em São Januário, o Gigante saiu com o 1 a 0. Já em solo hermano, os argentinos igualaram o placar e estavam levando a decisão para os pênaltis até os 37’ do segundo tempo, mas cobrança de falta perfeita de Juninho Pernambucano garantiu o 1 a 1 e a vaga na grande final.

Apesar da hostilidade dos torcedores do Barcelona de Guayaquil, o Vasco não teve grandes dificuldades e venceu os dois confrontos. Em São Januário, 2 a 0 e título encaminhado. No Equador, 2 a 1 e taça garantida. O tão sonhado momento chegou e o Rio de Janeiro foi pintado de preto e branco em uma festa vascaína.

Mercosul e “A virada do século” – (1999)

Tricampeão brasileiro, campeão carioca e dono da América, o Vasco chegou em 1999 com muito prestígio e respeito. No entanto, o começo na Mercosul foi complicado e o time só conseguiu a vaga para o mata-mata na última rodada da fase de grupos.

A dificuldade seguiu e após uma vitória e uma derrota por 1 a 0 contra o Rosário Central, da Argentina, o time avançou para as semifinais. Os momentos de turbulência ficaram para trás e o Vasco “passeou” contra o rival argentino River Plate: 4 a 1, na ida, e 1 a 0, na volta.

A grande decisão chegou e o time da Colina pegou o Palmeiras – em um dos confrontos mais marcantes da história do futebol brasileiro: “A virada do século”. A partida foi muito disputada, mas o Alviverde foi mais letal e chegou a abrir 3 a 0. Intervalo de jogo e torcedores desacreditados. Inicia a etapa complementar e o atacante Romário logo faz 3 a 1 e começa a reação. Aos 24’, outro gol. Aos 40’, empate e muito disputa. Para finalizar, aos 48 minutos, o ‘Baixinho’ guarda mais um e explode a multidão preta e branca – o título era do Vasco!

