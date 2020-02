​5 expulsões por comemorações de gol

O gol é o momento mais comemorado do futebol: não há crise, problemas pessoais, dificuldades financeiras, reclamações… Porém, o “pós-gol” pode dar grandes dores de cabeça e a comemoração “exagerada” deixa de ser apenas descontração e se torna preocupação. Confira 5 casos em que a celebração da bola na rede acabou em expulsão.

Rodrygo – Real Madrid Castilla

Neste domingo (23), o Real Madrid Castilla bateu o San Sebastián de los Reyes por 2 a 0, no Estádio Alfredo Di Stéfano, em partida que tinha tudo para ser marcada pela estreia de Reinier, ex-Flamengo, com a camisa madridista. Entretanto, o atacante Rodrygo “roubou a cena” após comemorar gol em frente ao goleiro adversário e olhando fixamente para o rival. A celebração rendeu um segundo amarelo e consequentemente expulsão.

Alison Calegari – Grêmio

Final da Copa São Paulo de Futebol Júnior: ​Grêmio e ​Internacional em campo. A decisão que seria quente ficou ainda mais tensa com um Grenal. O placar não muda: 0 a 0. Até que em lance inoportuno aos 7’ do segundo tempo, o zagueiro colorado, Tiago Barbosa, faz gol contra e leva tricolores ao delírio. Empolgado, o defensor Alison Calegari, do Imortal, resolve subir no alambrado para sentir o clima no Pacaembu. O resultado: segundo amarelo e expulsão. O lance causou revolta entre os torcedores, mas a regra é clara.

Neymar – Santos

Em 2011, no ​Santos, Neymar ousou, passou por uma fileira de marcadores e fez um golaço contra o Colo Colo, do Chile, para deixar o placar em 3 a 0. Em tempos de ousadia e alegria, o camisa 11 resolveu colocar uma máscara com sua própria face para comemorar o gol e acabou recebendo o segundo amarelo e sendo expulso. O craque brasileiro ainda relutou com a decisão do árbitro, mas não teve jeito.

Janderson – Corinthians

A regra é clara e antiga, mas muitos jogadores ainda esquecem de que é proibido comemorar com a torcida e um deles foi o atacante Janderson, do ​Corinthians. O jovem de 20 anos vinha sofrendo com a pressão da Fiel e com dificuldades para marcar. Até que, em clássico contra o Santos, o jogador recebeu um belo lançamento e tocou para o fundo do gol na saída do goleiro. Em meio à euforia, o camisa 31 esqueceu do amarelo que tinha, subiu as escadas e foi comemorar com a galera…

Gabigol – Flamengo

Gabigol foi expulso após marcar os dois gols do ​Flamengo e garantir o título da Copa Libertadores para o time carioca. Aos 50’ da etapa final, o camisa 9 recebeu o segundo amarelo e saiu revoltado de campo. Os torcedores, no geral, ficaram sem entender o que tinha acontecido e o que levaria o herói rubro-negro a ser expulso. O motivo: comemoração e gestos obscenos para a torcida e banco de reservas do River Plate.

Fonte: 90min