​5 jogadores do Flamengo que podem estar na próxima convocação de Tite

Nesta quarta-feira (26), o ​Flamengo venceu o Independiente del Valle por 3 a 0, no Maracanã, e conquistou a Recopa Sul-Americana. O rubro-negro fez mais uma ótima partida e soube sofrer após ficar com um jogador a menos – Willian Arão foi expulso corretamente aos 18 minutos do primeiro tempo. Com 10 em campo, a equipe de Jorge Jesus precisou mostrar força e flexibilidade para não deixar o bom time equatoriano reverter o resultado. A aplicação tática e técnica na decisão, além do talento e da excelente fase da equipe chamam a atenção e consequentemente colocam alguns nomes no radar de Tite.

Assim, resolvemos criar uma lista com 5 jogadores que podem (ou devem) estar na lista do treinador da Seleção Brasileira.

Rodrigo Caio

O zagueiro Rodrigo Caio não esteve na final da Recopa Sul-Americana, mas vem em uma crescente absurda desde que chegou ao Flamengo. O defensor de 26 anos tem sido um dos pilares defensivos do rubro-negro e se destaca pela velocidade e qualidade técnica.

Rafinha

A idade avançada (34 anos) pesa, mas o Brasil vive uma fase complicada para a lateral direita. A posição tem nomes despontando, como de Emerson, do Real Betis/Barcelona-ESP, e Guga, do Atlético-MG, mas são jogadores com pouca experiência e sem tanta bagagem como o lateral do Flamengo. Rafinha encaixou como uma luva no time da Gávea e tem se mostrado bem técnico e fisicamente.

Gerson

Gerson tem sido um dos principais jogadores do plantel multicampeão do Flamengo e peça-chave no esquema de Jorge Jesus. A flexibilidade do coringa de 22 anos é um dos pontos fortes do atleta e a sua facilidade de se adaptar aos espaços da faixa central do campo o colocam como nome forte para vestir a amarelinha nos próximos anos.

Bruno Henrique

Aos 29 anos, o veloz Bruno Henrique deu uma “reviravolta” em sua carreira e passou do bom jogador da época do Goiás e do Santos para o Rei da América. BH27 tem sido um dos principais atacantes do futebol brasileiro e sem dúvidas foi determinantes para todos os títulos recentes do Flamengo.

Gabibol

Artilheiro de tudo, Gabriel Barbosa, o Gabibol, é o principal goleador do Flamengo e do futebol brasileiro. O camisa 9 vive uma fase espetacular desde a temporada passada e os seus números o colocam a nível de atuação de qualquer seleção do mundo, incluindo a brasileira.