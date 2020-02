​5 jogadores que atuaram recentemente no Flamengo, mas você não deve lembrar

Outro patamar! ​Flamengo vive realidade bem diferente de pouco tempo atrás. Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, Gerson e outros jogadores do milionário plantel rubro-negro fazem parte de um grupo eternizado na história do clube. Entretanto, nesse ciclo de contratações, a equipe conta também com atletas que passaram pela Gávea e poucos torcedores se lembram. Confira 5 jogadores que defenderam o Manto Sagrado recentemente, mas que nem sempre são lembrados pela Nação.

Arthur Caíke

O atacante chegou à Gávea em 2014 após temporada de destaque no Londrina e era dado como uma grande aposta do clube rubro-negro. Caíke demonstrava potencial e tinha a missão de municiar o ataque comandado por Hernane Brocador, mas não engrenou na equipe.

Leandro Damião

O centroavante chegou ao Flamengo em 2016 por empréstimo junto ao ​Santos e havia muita expectativa em relação a chegada do goleador. Em meio aos atacantes Guerrero e Felipe Vizeu, Leandro Damião buscava recomeçar sua carreira e tinha a oportunidade de mostrar serviço, entretanto, não conseguiu demostrar seu futebol e na temporada seguinte foi negociado pelo alvinegro praiano com o ​Internacional.

Elano

Elano chegou ao Flamengo em 2014 para ser um dos destaques do rubro-negro. O meio-campista assumiu a titularidade rapidamente, mas com diversos problemas de lesões e criticas pesadas dos torcedores, entrou em acordo com a diretoria pela rescisão contratual e deixou a equipe antes do termino do contrato.

Dill

O atacante chegou ao Flamengo após rodar por diversas equipes dentro e fora do Brasil. Dill se destacou no ​Goiás e foi para a França, mas não conseguiu repetir os feitos da época do Esmeraldino e foi repatriado pelo São Paulo. O jogador chegou à Gávea em 2004 e é pouco lembrado pela Nação. Entretanto, uma cobrança de pênalti na Copa Sul-Americana daquele ano marcou a passagem do jogador no rubro-negro carioca.

Rodrigo

Rodrigo tem passagem marcante pelo ​Vasco e todo mundo sabe, mas o que poucos se lembram é de que o polêmico zagueiro também defendeu o Flamengo. Em 2008, a expectativa era grande e os torcedores esperavam a dupla de zaga com o jogador e Fábio Luciano, mas o defensor sofreu com uma lesão e não pôde ajudar muito a equipe.