​5 jogadores que atuaram recentemente no Santos, mas você não deve lembrar

A história do ​Santos é recheada de craques, grandes jogadores e até de atletas que não se destacaram pela sua qualidade técnica, mas que marcaram época no Peixe e consequentemente deixaram seus nomes registrados no imaginário dos santistas. Logo, o tempo passa, mas Pelé, Neymar, Robinho, Diego e outros Meninos da Vila seguem presentes na vida dos torcedores, no entanto, existem outros futebolistas que caíram no esquecimento e dificilmente são lembrados. Confira 5 jogadores que atuaram pelo Alvinegro Praiano, mas que, independente do motivo, não ficaram na memória dos adeptos do clube.

Maikon Leite

Atualmente, Maikon Leite defende o modesto Amazonas FC, mas o atacante de 31 anos teve ótimas passagens pelos gigantes ​Palmeiras e também pelo Santos. O jogador foi campeão da Copa do Brasil, em 2010, e da Libertadores, em 2011, pelo alvinegro praiano, mas em tempos de Neymar e Ganso, sobrou pouco espaço na memória do santistas para o ponta-esquerda.

Vladimir Hernández

O meia-atacante colombiano Vladimir Hernández assinou com ao Santos em outubro de 2016, mas teve que esperar até março de 2017 para fazer sua estreia oficial. Entretanto, em amistoso em janeiro daquele ano, o ‘baixinho’ de 1,60m fez um golaço de bicicleta e empolgou os santistas, mas foi pouco aproveitado e deixou a Vila Belmiro sem muitas emoções.

Ibson

Ibson tem um currículo pesado, com passagens por ​Flamengo, ​Corinthians e Santos, além do Porto, de Portugal, e Spartak Moscou, da Rússia. O meio-campista de 36 anos chegou a Vila Belmiro para a disputa do Mundial de Clubes, em 2011, mas não conseguiu engrenar e logo deixou o Alvinegro.

Henrique

O volante Henrique, multicampeão com o ​Cruzeiro e atualmente no ​Fluminense, chegou ao Santos em 2011 e nunca foi cotado como uma unanimidade na Vila Belmiro. Ainda assim, o jogador de 34 anos conquistou dois títulos: o Campeonato Paulista e a Recopa Sul-Americana, em 2012.

Breitner

Foto: Divulgação / Ricardo Saibun

O meio-campista venezuelano foi companheiro de Neymar e Ganso nas categorias de base do Santos, mas nunca deslanchou no profissional e foi emprestado pela diretoria santista em diversas oportunidades. Aos 30 anos, Breitner atua pelo FC Arouca, de Portugal.