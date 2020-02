​5 times em que Adriano Imperador cairia como uma luva

Há exatos 38 anos, no dia 17 de fevereiro de 1982, no Rio de Janeiro, nascia Adriano Leite Ribeiro, futuramente conhecido como Adriano Imperador. O centroavante que surgiria na base do Flamengo e iria explorar o planeta bola com sua força, talento e velocidade. Didico teve uma carreira explosiva e polêmica entre a ascensão e a queda de um império construído sobre os holofotes “estrelados” da vida de um astro.

​Flamengo, Internazionale, Fiorentina, Parma, São Paulo, Roma, ​Corinthians, Athletico Paranaense… Adriano passou por gigantes do futebol mundial, conheceu o bônus e o ônus do sucesso. E, no fim, escolheu o que lhe faria melhor: sua casa, amigos e a tranquilidade da Vila Cruzeiro. Entretanto, os fãs do esporte sempre imaginam como seria se o camisa 9 tivesse ido além e seguido um pouco mais em campo e assim escolhemos 5 times em que o Imperador cairia como uma luva. Parabéns, Didico! Habib és.





Vale ressaltar que Adriano Imperador não anunciou oficialmente sua aposentadoria, mas que não há negociação com nenhum clube abaixo ou rumor sobre qualquer possibilidade de retorno do camisa 9. Aqui é só uma brincadeira em forma de homenagem a este grande personagem do futebol.

Athletico Paranaense

Em 2014, Adriano assinou com o ​Furacão. A missão do Imperador era ser “o diferencial” na briga pela Copa Libertadores, mas o Imperador não conseguiu desempenhar o papel de outrora e terminou sua passagem no clube em menos de seis meses. Atualmente, o Athletico não tem um centroavante de ofício e, em boas condições, o camisa 9 poderia ser o matador da equipe.

Ceará

​

O ​Ceará apostou em nomes de peso e em experiência na temporada. Rafael Sobis, Fernando Prass e Adriano? Time de responsa! O goleirão fechando, o camisa 11 armando e o Imperador finalizando. O trio daria muito trabalho aos adversários e ainda proporcionaria tranquilidade para os mais novos e para o recém-chegado Enderson Moreira trabalhar.

Santos

O ​Santos tem uma deficiência no ataque: Uribe ainda não engrenou, Kaio Jorge é muito jovem e Sasha não é um centroavante nato. Rápido e letal, Marinho, Soteldo e Adriano formariam um trio infernal. O time perderia mobilidade, mas ganharia um finalizar cruel. Sem muito poder de investimento, o Imperador surge como uma boa alternativa.

Internacional

O ​Internacional perdeu mais um Grenal e, mais uma vez, o atacante Paolo Guerrero não foi bem. O peruano não tem conseguido decidir partidas e “não entra em campo” nos clássicos. Em contrapartida, Adriano Imperador cansou de decidir confrontos ao longo de sua carreira e vestiria fácil a 9 do Colorado.

Sport

Adriano Imperador tem uma conexão especial com o vermelho e preto do Flamengo, mas poderia abrir um espaço no coração para o rubro-negro pernambucano. O Sport retornou à elite do futebol brasileiro e precisa de um matador, enquanto o Didico “precisa” de uma nova oportunidade na carreira. O relacionamento seria bom para ambos. E aí, torcedor, você gostaria de ver o Adriano Imperador de volta aos gramados?