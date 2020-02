​5 treinadores que podem assumir o Sport

Caiu mais um! Na noite desta quinta-feira (13), o Sport Club do Recife anunciou a demissão do treinador Guto Ferreira. O técnico chegou ao comando da equipe em fevereiro da temporada passada e conquistou o título Pernambucano de 2019 e o acesso à elite do futebol brasileiro. Em 54 partidas, o comandante obteve 25 vitórias, 23 empates e 6 derrotas.

Guto Ferreira não é mais o treinador do Leão. O Clube agradece todos os serviços prestados pelo técnico, campeão pernambucano e vice-campeão da Série B pelo Sport, e deseja sorte em sua caminhada. #PST — Sport Club do Recife (@sportrecife) February 14, 2020

Sem treinador após a eliminação precoce para o Brusque-SC, na primeira fase da Copa do Brasil, o Leão precisa encontrar um nome o mais rápido possível e dar sequência no Estadual, Nordestão e no Campeonato Brasileiro. Assim, listamos 5 profissionais que estão livres no mercado e podem assumir a equipe Rubro-Negra.

Jair Ventura

Destaque com o Botafogo entre 2015 e 2017, Jair Ventura teve um momento de grande badalação e era cotado como um dos principais nomes da “nova geração” de treinadores brasileiros. Entretanto, o técnico de 40 anos não conseguiu ter o mesmo sucesso em outros clubes (​Santos e ​Corinthians) e vive uma etapa de reconstrução de sua carreira. A mudança para um ambiente com menos holofotes e uma realidade diferente de futebol, como fez Rogério Ceni, no Fortaleza, pode ser uma boa para o profissional e para o Leão.

Zé Ricardo

Em quatro anos de carreira como técnico e três classificações para a Libertadores (Flamengo, ​Vasco e ​Internacional), Zé Ricardo surgiu bem, mas oscilou e vive um momento de ‘estabilidade’ e aprendizado após deixar o Colorado, no final de 2019. Com passagens por Botafogo e Fortaleza, o treinador de 48 anos tem bagagem e perfil para assumir o Sport e sobretudo está dentro da realidade financeira do clube.

Maurício Barbieri

Demitido pelo CSA na última segunda-feira (10), Maurício Barbieri é um dos treinadores mais novos do mercado, com apenas 38 anos. O comandante começou sua trajetória no ​Flamengo e também comandou o Goiás e o América Mineiro. O jovem técnico ainda não conseguiu se firmar no mercado nacional, mas é muito estudioso, tem facilidade de lidar com os jogadores e é muito tático, além de ter um custo baixo para o clube.

Daniel Paulista

Atualmente no Confiança, Daniel Paulista tem uma forte ligação com o Sport. O profissional foi jogador do clube e ainda trabalhou como auxiliar e também como técnico. O treinador pode ser uma alternativa “caseira” para a diretoria. Em ótima fase na equipe sergipana, ele lidera o Estadual e o Grupo B da Copa do Nordeste.

Thiago Larghi

Thiago Larghi teve um ótimo começo de carreira no ​Atlético Mineiro em 2018, mas foi demitido após sequência ruim. Sem clube desde então, o jovem busca uma oportunidade para retornar ao mercado e além de estar dentro da faixa salarial que o Sport pode pagar, tem boas ideias de futebol e ótima relação com os jogadores. ótima relação com os jogadores.