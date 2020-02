​8 jogadores que tiveram três passagens por um mesmo clube

Ele voltou! Do “asilo” à Cidade do Galo, Diego Tardelli é o novo reforço do ​Atlético Mineiro. O atacante de 34 anos foi anunciado na noite desta quarta-feira (12) e chega para a sua terceira passagem no Alvinegro de Belo Horizonte. O experiente jogador estava livre no mercado após rescisão com o ​Grêmio e agora entra para o ‘seleto’ grupo de atletas que, entre idas e vindas, vestiram a camisa de um mesmo clube em três oportunidade diferentes. Confiram abaixo…

Diego Tardelli (Atlético-MG)

O primeiro tinha que ser ele. Protagonista em grandes momentos do Atlético, Diego Tardeli vestiu a camisa do Galo pela primeira vez entre 2009 e 2010. O atacante rodou por alguns clubes e retornou para conquistar a Libertadores, em 2013, e a Copa do Brasil, em 2014. Agora, após 6 anos, o camisa 9 teve a oportunidade de voltar para “a sua casa”.

Thiago Neves (Fluminense)

Thiago Neves é ídolo do ​Fluminense e não é à toa. O meio-campista disputou 174 partidas pelo Tricolor ao longo de três passagens nas Laranjeiras. Em 2007, o meia foi campeão da Copa do Brasil e, após ida para a Europa, retornou ao clube em 2009, mas não teve o mesmo brilho. Por fim, em 2012, o camisa 10 voltou e levantou a taça do Brasileirão.

Rafael Sobis (Internacional)

Ao longo de três passagens no Beira-Rio, Rafael Sobis disputou 214 partidas e marcou 54 gols. Em 2006, o atacante foi fundamental para o título da Libertadores. Em seu retorno ao clube, em 2010, Sobis repetiu o feito e ajudou o Colorado a ser Bi da América. Sem tanto protagonismo e títulos, o jogador de 34 anos se despediu do ​Internacional em 2019, no terceiro e último capítulo dessa história.

Elano (Santos)

Elano faz parte da história do ​Santos! Em três passagens (2001/2004; 2011/2012 e 2015/2016), o meio-campista disputou 304 partidas, marcou 65 gols e foi multicampeão. O ‘curinga’ conquistou dois Campeonatos Brasileiro, uma Libertadores e quatro vezes o Paulistão.

Juninho Pernambucano (Vasco)

Juninho Pernambucano é um verdadeiro ícone de ​São Januário. Em 393 partidas no Vasco, o meia marcou 76 gols e foi fundamental em um período de glórias do clube. Em sua primeira passagem, entre 1995 e 2001, o craque conquistou dois Campeonatos Brasileiro e uma Libertadores. Em 2011, Juninho abriu mão de um salário milionário no Qatar e retornou ao Rio de Janeiro para ser peça-chave em um dos melhores anos da história recente da equipe, com um vice-campeonato Brasileiro e semifinal da Sul-Americana. Após problemas de não renovação, o ídolo entrou em acordo e voltou ao clube, em 2013, para encerrar o seu ciclo no Gigante da Colina e em sua carreira como atleta profissional.

Emerson Sheik (Corinthians)

Polêmico e ídolo, Emerson Sheik fez parte da ‘retomada’ do ​Corinthians. O atacante chegou ao clube em 2011 e ficou até 2013. No período, Sheik conquistou cinco títulos, com destaque para a Libertadores e para o Mundial. Em 2014, o irreverente jogador foi emprestado e, em 2015, voltou para a sua segunda passagem no Timão. Em 2018, o atacante retornou ao Alvinegro Paulista para se aposentar dos gramados.

Adriano (Flamengo)

O Imperador é um dos maiores ídolos da história recente do ​Flamengo. Revelado pelo clube, Adriano se destacou pela equipe entre 2000 e 2001 antes de ir para o futebol italiano. Descontente com a vida, o camisa 9 retornou ao Mais Querido em 2009 e foi fundamental para o título do Campeonato Brasileiro daquele ano. Em 2011, o atacante se aventurou no Corinthians e, em 2012, voltou à Gávea, mas não conseguiu desempenhar o mesmo papel.

Hernanes (São Paulo)

O Profeta fez parte do último ciclo vitorioso do clube. Entre 2005 e 2010, Hernanes participou de duas importantes conquistas: o Brasileirão de 2007 e de 2008. Em 2017, o meia retornou ao ​São Paulo por empréstimo junto ao Hebei China Fortune, no entanto, o clube chinês solicitou que o jogador retornasse ao fim do contrato. Em dezembro de 2018, o meio-campista voltou ao Tricolor e segue no Morumbi desde então.

