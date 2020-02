​Altos-PI x Vasco | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Nesta quarta-feira (12), o Altos do Piauí recebe o ​Vasco, no Estádio Governador Alberto Tavares Silva, mais conhecido como Albertão, em Teresina, pela primeira fase da Copa do Brasil. Conforme o regulamento, o Jacaré fica com o mando de campo, no entanto, precisa da vitória para sair com a classificação. Já o Gigante da Colina, joga fora do Rio de Janeiro, mas tem o empate ao seu favor.

FICHA TÉCNICA E ONDE ASSISTIR

Ficha técnica: Altos-PI x Vasco da Gama Motivo: 1ª fase da Copa do Brasil Data: 12/02/2020 Hora: 21h30 (de Brasília) Local: Albertão, em Teresina, no Piauí Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade Onde assistir: SporTV e Globo (A depender da região)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inspirados no coirmão River do Piauí, o Altos espera surpreender o tradicional rival da região Sudeste do Brasil e sair com a classificação. Os R$650 mil da vaga e a oportunidade de seguir no torneio nacional motivam os jogadores do Jacaré.

Por sua vez, o Vasco vem tentando se recuperar após eliminação precoce na Taça Guanabara. A vitória diante do Oriente Petrolero, em São Januário, pela Copa Sul-Americana, deu um gás extra a equipe de Abel Braga. Os torcedores vascaínos fizeram uma grande festa para recepcionar a delegação e esperam que o time confirme o favoritismo mesmo longe de seus domínios.

​Provável Altos-PI ​A Atualizar. ​Provável Vasco ​Fernando Miguel; Yago Pikachu, Werley, Leandro Castan, Henrique; Andrey, Marcos Júnior, Raul, Talles Magno, Marrony, Cano.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​Altos-PI Vasco da Gama​ ​Altos 2 x 1 Maranhão (09/06/2019) ​Boavista 0 x 1 Vasco (25/01) ​Altos 2 x 1 Esporte Clube Timon (19/01) ​Vasco 0 x 1 Cabofriense (31/01) ​Flamengo-PI 0 x 2 Altos (23/01) ​Botafogo 1 x 0 Vasco (02/02) ​Altos 2 x 1 Piauí (29/01) ​Vasco 1 x 0 Oriente Petrolero (05/02) ​Picos 0 x 0 Altos (01/02) ​Portuguesa-RJ 2 x 3 Vasco (09/02)

O Altos do Piauí precisa fazer uma partida além das expectativas para superar a força e a superioridade do adversário alvinegro e fazer história na Copa do Brasil. Do outro lado, o Vasco não vem em um grande momento e não pode passar mais um ‘vexame’. O Cruzmaltino deve arrumar o coletivo e aproveitar ‘explosões’ de individualidade para conseguir o resultado.