​As 7 contratações mais aleatórias na história do futebol

Em entrevista coletiva na última sexta-feira (7), o Club Olímpia anunciou de forma surpreendente a contratação do atacante Emmanuel Adebayor. O togolês de 35 anos tem passagens por grandes clubes da Europa e é um dos maiores nomes da seleção de Togo. O jogador chega como um dos personagens mais ‘pesados’ da história da equipe paraguaia e um dos reforços mais inesperados do esporte. Neste contexto, resolvemos listar 7 contratações aleatórias na história recente do futebol.

Emmanuel Adebayor – Olímpia (Paraguai)

A contratação de Adebayor pegou os fãs do esporte despreparados. O famoso togolês atuou por Monaco, da França, Real Madrid, da Espanha, além de Arsenal, Tottenham e Manchester City, da Inglaterra. Aos 35 anos, o atacante estava livre no mercado e era pouco ventilado no mercado, especialmente no futebol sul-americano.

Clarence Seedorf – Botafogo (Brasil)

A contratação de Seedorf pelo ​Botafogo era dada como “piada” pelos rivais e poucos acreditavam em uma efetivação do negócio. O meio-campista revelado pelo Ajax, da Holanda, e com ótimas passagens por Milan, da Itália, e Real Madrid, fez sucesso no futebol brasileiro e ajudou o Glorioso a retornar a uma Libertadores depois de 17 anos de jejum.

Cobi Jones – Vasco (Brasil)

O norte-americano Cobi Jones chegou ao ​Vasco em 1995 logo após disputar a Copa do Mundo de 1994. A contratação do meia chamou a atenção na época e as expectativas eram muito boas, mas o meio-campista não conseguiu desenvolver o seu futebol e logo deixou o Gigante da Colina.

Chen Zhi Zhao – Corinthians (Brasil)

O chinês “atuou” pelo ​Corinthians entre 2012 e 2013 e fazia parte de um projeto audacioso de marketing do alvinegro paulista. O meia-atacante foi apresentado como grande e pretensiosa contratação no Parque São Jorge, mas, sem sucesso dentro e fora de campo, retornou à China.

Keisuke Honda – Botafogo (Brasil)

O Botafogo tem em seu histórico a contratação do meio-campista Clarence Seedorf, que chegou como uma incógnita, mas se firmou no futebol nacional. A ideia da diretoria alvinegra é fazer o mesmo com Keisuke Honda. O japonês chegou com grande festa da torcida e muita badalação, mas poucos acreditavam na negociação e pouco se sabe sobre a atual condição do meia.

Daniele De Rossi – Boca Juniors (Argentina)

O volante Daniele De Rossi havia anunciado a sua aposentadoria e os rumores de que o Boca Juniors estaria interessado no italiano pouco chamavam a atenção. Entretanto, em uma virada na negociação e um acerto ‘repentino’, o ídolo do Roma veio para o futebol sul-americano.

Loco Abreu – Boston River (Uruguai)

Ídolo do Botafogo, o imparável Sebastian “Loco” Abreu está em seu 29ª clube profissional da carreira. Aos 43 anos, o atacante foi anunciado pelo time uruguaio e inesperadamente para assumir função dupla de jogador e técnico.