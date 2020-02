​Atlético de Madrid x Villarreal | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Neste domingo (23), o Atlético de Madrid recebe o Villarreal, no Estádio Wanda Metropolitano, pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. Atualmente, os Colchoneros ocupam a 4ª posição, com 40 pontos, enquanto o Submarino Amarelo tem 38 pontos na 7ª colocação.

FICHA TÉCNICA E ONDE ASSISTIR

​

Ficha técnica: Atlético de Madrid x Villarreal Motivo: 25ª rodada da La Liga Data: 23/02/2020 Hora: 17h (de Brasília) Local: Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid (ESP) Árbitro: Ricardo De Burgos Bengoetxea Onde assistir: Fox Premium

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Embalado, o Atlético de Madrid chega confiante ao confronto da La Liga após quebrar a invencibilidade do “imbatível” Liverpool. A expectativa agora é aproveitar a empolgação do aguerrido e incansável “espirito de Atleti” para se reencontrar na temporada e alçar voos mais altos: confirmar a vaga na próxima Champions League. O time de Diego Simeone vê os adversários muito próximos na tabela do Espanhol e precisam criar uma “gordurinha” nesta reta final de competição.

Do outro lado, o Villarreal é um dos interessados na vaga para a próxima Liga dos Campeões. Atualmente, a equipe está fora da zona de classificação para o maior torneio de clubes do mundo, mas por apenas 2 pontos, além de critérios de desempate. O time vem em uma crescente e tem a Europa League praticamente garantida, mas não custa sonhar mais alto.

​Provável Atlético de Madrid Oblak; Vrsaljko, Hermoso, Savic, Lodi; Saul, Llorente, Partey, Lemar; Costa, Correa.​ ​Provável Villarreal ​Sergio Asenjo; Mario, Albiol, Funes Mori, Ruben Pena, Trigueros, Iborra, Gerard, Cazorla, Gomez; Alacer.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

Atlético de Madrid Villarreal Atlético de Madrid 0 x 0 Leganés (26/01) Real Vallecano 0 x 2 Villarreal (29/01) Real Madrid 1 x 0 Atlético de Madrid (01/02) Villarreal 3 x 1 Osasuna (02/02) Atlético Madrid 1 x 0 Granada (08/02) Mirandés 4 x 2 Villarreal (05/02) Valência 0 x 0 Atlético de Madrid (14/02) Valladolid 1 x 1 Villarreal (08/02) Atlético de Madrid 1 x 0 Liverpool (18/02) Villarreal 2 x 1 Levante (15/02)

O Atlético de Madrid vive um dos momentos de maior instabilidade nos últimos anos. Entretanto, a vitória diante do Liverpool pode ser o ponto-chave para a mudança na temporada e a retomada do “estilo Atleti”. Do outro lado, o Villarreal faz uma boa campanha dentro de seus parâmetros e vê a próxima Liga dos Campeões como uma realidade.​