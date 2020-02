​Atlético-MG x Union Santa Fé | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Nesta quinta-feira (20), o ​Atlético-MG recebe o Unión Santa Fé-ARG, no Independência, pelo jogo de volta da Copa Sul-Americana. O Galo perdeu o primeiro confronto por 3 a 0, na Argentina, e se complicou no torneio internacional. A equipe brasileira precisa devolver o placar para levar a decisão para os pênaltis ou vencer por quatro ou mais gols de diferença para avançar direto. Os argentinos ficam com a vaga em qualquer empate, vitória ou derrota por menos de três gols. O gol fora é critério de desempate.

FICHA TÉCNICA E ONDE ASSISTIR

​

Ficha técnica: Atlético-MG x Union Santa Fé Motivo: 1ª fase da Copa Sul-Americana Data: 20/02/2020 Hora: 21h30 (de Brasília) Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG) Árbitro: Nicolás Gallo (COL) Onde assistir: DAZN

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Em noite inspirada, o Unión Santa Fé tirou um “coelho da cartola” e encaminhou sua classificação para a segunda fase da Copa Sul-Americana. Os unionistas vivem um momento complicado na Superliga da Argentina, com três derrotas nos últimos cinco confrontos. A única dúvida do treinador Leonardo Madelón para a partida é em relação ao meia Jalil Elías.

Por sua vez, o Atlético-MG precisa se recuperar da pancada que sofreu e da péssima atuação do time no primeiro duelo. O Galo ainda não conseguiu retomar o caminho das vitórias após derrota para os argentinos e somou apenas um ponto de seis possíveis no Campeonato Mineiro. O técnico Rafael Dudamel tem o desfalque do volante Allan e deve mudar a equipe na busca pela classificação e pelo restabelecimento na temporada.

​Provável Atlético A Atualizar​. ​Provável Santa Fé ​Moyano; Blasi, Calderón, Bottinelli, Corvalán; Cabrera, Bonifacio, Méndez, Elías (Carabajal), Troyansky; Bou.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​

​Atlético Mineiro Unión Santa Fé​ ​Atlético-MG 1 x 1 Tombense (02/02) ​Santa Fé 1 x 0 Argentinos Jrs (24/01) ​Santa Fé 3 x 0 Atlético-MG (06/02) ​Estudiantes 3 x 1 Santa Fé (01/02) ​URT 0 x 1 Atlético-MG (09/02) ​Santa Fé 3 x 0 Atlético-MG (06/02) ​Campinense 0 x 0 Atlético-MG (12/02) ​Santa Fé 1 x 2 River Plate (09/02) ​Atlético-MG 1 x 2 Caldense (16/02) ​Patronato 1 x 0 Santa Fé (14/02)

O Unión Santa Fé não vive o seu melhor momento, mas vê na Copa Sul-Americana uma oportunidade de “salvar a temporada”. Os argentinos encaminharam a decisão em casa e esperam confirmar a vaga em Belo Horizonte. Por sua vez, o Atlético-MG precisa ir além e mostrar muito mais do que foi apresentado até agora. O Galo tem a eterna tradição do “Eu acredito”. Agora é o torcedor acreditar e torcer até o apito final.