​Brasil x Argentina | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Clássico e decisão! Neste domingo (9), Brasil e Argentina se enfrentam, no Estádio Alfonso López, pela terceira e última rodada do quadrangular final do Campeonato Pré-Olímpico Sub-23. A seleção brasileira precisa da vitória para garantir (sem depender de outros resultados) a vaga para os Jogos de Tóquio-2020, enquanto Los Hermanos já são os campeões e estão confirmados no Japão.

FICHA TÉCNICA E ONDE ASSISTIR

Ficha técnica: Brasil x Argentina Motivo: 3ª rodada do Quadrangular do Pré-Olímpico Sub-23 Data: 09/02/2020 Hora: 22h30 (de Brasília) Local: Estádio Alfonso López, em Bucaramanga, na Colômbia Árbitro: Alexis Herrera Onde assistir: Globo e SporTV

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Brasil não fez um bom Campeonato Sub-23. Chega ao último confronto do torneio podendo ser eliminado e, de quebra, perder a chance de defender o ouro olímpico. A equipe comandada por André Jardine não tem um padrão de jogo bem definido e se mostrou perdida em muitos momentos ao longo da competição. O treinador deve fazer ‘leves’ mudanças para a decisão.

Por sua vez, a seleção campeã Argentina fez um torneio irretocável e com 100% de aproveitamento chega ao clássico para ter o gosto de tirar o arquirrival dos Jogos de Tóquio-2020. O técnico Fernando Batista faz um ótimo trabalho à frente da Albiceleste e deve ir com os melhores jogadores disponíveis para o clássico.

​Provável Brasil ​Ivan; Guga, Robson Bambu, Bruno Fuchs, Caio Henrique; Bruno Guimarães, Matheus Henrique, Pedrinho, Reinier, Paulinho, Matheus Cunha ​Provável Argentina ​Cambeses; De la Fuente, Pérez, Medina, Bravo; Vera, Belmonte, Álvarez, Alexis Mac Allister, Zaracho, Bustos

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​Brasil Sub-23 Argentina Sub-23​ ​Brasil 3 x 1 Uruguai (22/01) ​Chile 0 x 2 Argentina (24/01) ​Brasil 5 x 3 Bolívia (28/01) ​Argentina 1 x 0 Equador (27/01) ​Brasil 2 x 1 Paraguai (31/01) ​Venezuela 1 x 4 Argentina (30/01) ​Brasil 1 x 1 Colômbia (03/02) ​Argentina 3 x 2 Uruguai (03/02) ​Brasil 1 x 1 Uruguai (06/02) ​Argentina 2 x 1 Colômbia (06/02)

O Brasil se complicou no Pré-Olímpico e precisa da vitória para garantir a vaga nos Jogos de Tóquio sem maiores emoções. Se empatar, os brasileiros devem torcer por um empate entre Uruguai e Colômbia. Em caso de derrota, a amarelinha vai precisar de um “milagre” – nos critérios de desempate – para ir ao Japão. Campeã, a Argentina quer manter os 100% de aproveitamento e tirar o rival histórico das Olimpíadas.