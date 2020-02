​Cabofriense x Flamengo | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Neste sábado (29), Cabofriense e ​Flamengo se enfrentam, no Maracanã, pela primeira rodada da Taça Rio – 2º turno do Campeonato Carioca. Lanterna do Grupo A na Taça Guanabara, o Tricolor Praiano busca fazer uma campanha melhor na segunda metade do estadual. Campeão, o Rubro-Negro espera ter mais uma campanha vitoriosa e aproveitar o regulamento (vaga garantida na final) para rodar o elenco e focar na Copa Libertadores.

FICHA TÉCNICA E ONDE ASSISTIR

​

Ficha técnica: Cabofriense x Flamengo Motivo: 1ª rodada da Taça Rio – Campeonato Carioca Data: 29/02/2020 Hora: 18h (de Brasília) Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (BR) Árbitro Alexandre Vargas Tavares De Jesus Onde assistir: Sem transmissão televisiva*

*O Flamengo não entrou em acordo com a Rede Globo e, por isso, não tem os seus jogos do Campeonato Carioca transmitidos na TV.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Em baixa e com péssimos resultados, o Cabofriense tenta virar a chave e surpreender na Taça Rio. O Tricolor Praiano teve apenas 16.7% de aproveitamento no 1º turno do Campeonato Carioca, com uma vitória (contra o ​Vasco) e cinco derrotas, em seis partidas. O treinador Luciano Quadros teve praticamente 20 dias para treinar a equipe e tentar ajustar o time.

Do outro lado, o Flamengo vem embalado, com três títulos (Supercopa do Brasil, Taça Guanabara e Recopa Sul-Americana) conquistados em duas semanas e boa atuação contra o Independiente del Valle no torneio continental. O técnico Jorge Jesus deve mexer no time para a estreia no 2º turno do estadual, visando o começo da Copa Libertadores.

Provável Cabofriense George; Cardoso, Lucas Cunha, Igor, Guilherme; Magno, Watson, Léo Aquino, Gama, Rafael Pedrotti, Rincon. Provável Flamengo César; João Lucas, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Renê; Willian Arão, Diego, Michael, Pedro, Bruno Henrique, Gabigol.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​

Cabofriense Flamengo Volta Redonda 4 x 0 Cabofriense (22/01) Fluminense 2 x 3 Flamengo (12/02) Cabofriense 0 x 1 Madureira (25/01) Flamengo 3 x 0 Athletico-PR (16/02) Vasco 0 x 1 Cabofriense (31/01) Ind. del Valle 2 x 2 Flamengo (19/02) Macaé 1 x 0 Cabofriense (03/02) Boavista 1 x 2 Flamengo (22/02) Cabofriense 2 x 3 Resende (09/02) Flamengo 3 x Ind. del Valle (26/02)

Em fases e ‘patamares’ diferentes, Cabofriense e Flamengo se enfrentam na busca pelos três pontos iniciais na Taça Rio. O tricolor sabe do momento que vive o adversário e vai tentar ao menos o empate. Por sua vez, o rubro-negro vê a partida como aquecimento para a estreia na Libertadores.