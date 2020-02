​CBF divulga ranking de clubes do futebol feminino; confira o top 10

Nesta terça-feira (4), a Confederação Brasileira de Futebol divulgou o novo ranking de clubes do futebol feminino. A CBF estabelece a pontuação de cada equipe com base em cálculo que considera o desempenho em competições recentes e também a classificação nacional das federações.

A Ferroviária é a nova líder do ranking de clubes do ​futebol feminino. A equipe de Araraquara é a atual campeã do Brasileiro Feminino A-1 e saltou três posições em relação ao ano passado. A Locomotiva chegou aos 9.936 pontos. Líder em 2019, o São José caiu para a 5ª colocação, com 9.352 pontos.

A segunda colocação ficou com o ​Flamengo, que soma 9.800 pontos. As Rubro-Negras subiram quatro posições em comparação com a temporada passada. Por sua vez, o ​Corinthians, com 9.424 pontos, fecha o top 3 do ranking nacional. O Alvinegro ganhou seis posições após a conquista da Libertadores Feminina e do vice-campeonato Brasileiro A-1, em 2019.