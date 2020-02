​Cinco craques franceses que representam outras seleções

Atual campeã mundial, a França tem revelado diversos craques nos últimos anos, como Kylian Mbappé, Paul Pogba, Antoine Griezmann e tantos outros. Os franceses vivem um momento tão afortunado, com tantos talentos, que têm “cedido” atletas para outros países. Confira alguns nomes na lista abaixo…

5. Riyad Mahrez

O meia-atacante de 29 anos nasceu em Sarcelles, na França, mas optou por atuar pela Argélia. Atualmente, Mahrez defende o Manchester City e é o capitão de sua seleção.

4. Gonzalo Higuaín

Artilheiro, Higuaín é um dos grandes nomes do recheado elenco da Juventus. Aos 32 anos, o camisa 21 é natural de Brest, na França, mas decidiu jogar pela Argentina. O pai do centroavante atuava no Velho Continente na época do nascimento de ‘Pipita’, mas logo retornou à América do Sul e viu seu filho deslanchar na base do River Plate.

3. Mehdi Benatia

O zagueiro franco-marroquino do Al-Duhail, Mehdi Benatia, de 32 anos, nasceu em Courcouronnes, na França, mas decidiu representar a Seleção do Marrocos, sendo titular e capitão.

2. Kalidou Koulibaly

Kalidou Koulibaly nasceu em Saint-Dié-des-Vosges, na França, mas decidiu defender o Senegal. Aos 28 anos, o zagueiro da Napoli é cobiçado por gigantes da Europa e peça-chave na seleção africana desde sua faz primeira apresentação em 2015. Atualmente, é um dos destaques do futebol italiano e considerado um dos melhores da posição.

1. Pierre Emerick Aubameyang

Aubameyang nasceu em Laval, na França, mas decidiu defender a pátria natal do seu pai, o Gabão. O atacante do Arsenal poderia atuar também pela Espanha, país de sua mãe, mas o coração falou mais alto e o carinho pelo pai foi determinante para a decisão.