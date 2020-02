​Coronavírus afeta, também, o mundo do futebol

Há algumas semanas, o coronavírus se tornou uma das maiores preocupações em todo o mundo e o risco de contágio tem causado mudanças no dia a dia de milhões de pessoas ao redor do planeta. Incluso nesse contexto, o futebol também tem sofrido alterações em atividades diárias de jogadores, clubes e demais instituições.

China suspende competições

O gigante asiático é o país em que o surto de coronavírus se originou e o mais afetado, de modo que as consequências mais drásticas estão sendo vividas lá, com 59,8 mil casos e 1,3 mil mortes. Em relação ao esporte, a Associação Chinesa de Futebol (CFA) anunciou, no dia 30 de janeiro, que todas as competições nacionais seriam suspensas até novo aviso. Além disso, os clubes que participam da Liga dos Campeões da Ásia vão ter que disputar os três primeiros confrontos do torneio fora de casa.

O CFA também informou que entraria em contato com as autoridades do país para estabelecer um novo calendário.

Ighalo fica de fora da pré-temporada de inverno do Manchester United

Recém-contratado pelo Manchester United, o nigeriano Odion Ighalo foi proibido de treinar com seus companheiros e está em quarentena por preocupação contra o coronavírus. O atleta chegou ao clube inglês por empréstimo junto ao Shanghai Shenhua, da China, e deve cumprir 14 dias ‘afastado’ do grupo.

Em pequena pré-temporada durante as férias de inverno, o treinador Ole Gunnar Solskjaer levou a equipe para a Espanha, mas Igualo seguiu na Inglaterra por prevenção das autoridades.

Manchester United muda de hotel na Espanha

Em território espanhol e sem Igualo, o Manchester United mudou os planos. Os Red Devils ficariam hospedados no Westin La Quinta Golf Resort & Spa. Entretanto, os ingleses decidiram trocar para o Kempinski, de Estepona, após saber que o clube chinês Dalian Yifang, treinada por Rafa Benítez, se acomodou no local.

Club Alianza Lima não pôde terminar reformas no estádio

O Club Alianza Lima vai estrear na Copa Libertadores no dia 5 de março, mas ainda não sabe se vai poder utilizar o seu estádio. Inicialmente, o palco estaria pronto para o confronto contra o Nacional, mas a equipe deve ser obrigada a jogar fora de casa por atraso na entrega de equipamentos de iluminação vindos da China. O gerente de esportes do clube, Gustavo Zevallos, afirmou que estão fazendo o que podem para jogar no “Matute” e que vão resolver tudo na próxima semana.

Panamá cancela partida contra Tailândia

O Panamá planejava enfrentar a Tailândia em março, na parada da FIFA. Entretanto, diante do risco de contágio pelo coronavírus, a Seleção da América Central cancelou o compromisso. O assistente técnico panamenho, Gustavo Raggio, afirmou que a equipe não vai viajar: “é correr riscos desnecessários para a vida de qualquer um de nós”.

Sem jogar, estrela israelense Zahavi preocupa para a disputa dos playoffs da Euro 2020

Eran Zahavi é uma das estrelas da Superliga da China, mas com a suspensão da competição, está de “braços cruzados”. A princípio, o artilheiro israelense vai jogar os playoffs com a Seleção na Eurocopa 2020, que começa no dia 26 de março, mas o atacante de 32 anos vai ter que manter a forma por conta própria. O jogador é importante para a equipe, mas caso fique muito tempo parado pode perder ritmo de jogo e não desempenhar tão bem o seu papel.