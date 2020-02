​Curingas do futebol: jogadores que nunca fizeram o que foram instruídos (dentro e fora do campo)

Os chamados curingas do futebol garantem ao esporte algumas de suas melhores histórias, seja fazendo coisas de tirar o fôlego dentro bola em campo, chamando a briga e sendo expulso, ou sendo o palhaço da peça e se comportando mal fora das quatro linhas. Pois é hora de listar alguns desses jogadores com seus “casos” para lá de excêntricos.

Mario Balotelli

Quando quer, Balotelli ainda é brilhante dentro de campo. Forte, agressivo, habilidoso, sublime cobrador de pênalti. No entanto, nunca se mostrou apto a fazer esta técnica ficar em voga por muito tempo. Chegou a ser descrito pelo ex-técnico da Inter de Milão, José Mourinho, como “incontrolável”. Porém, foi no Manchester City que sua reputação fora das quatro linhas piorou. Várias histórias sobre ele surgiram nessa época, incluindo a entrada em uma prisão de mulheres apenas para “conhecer”. Além disso, era conhecido por atirar dardos nos atletas mais jovens da equipe.

George Best

Se tornou o primeiro jogador a ostentar a alcunha de “celebridade” na Inglaterra. Isso nas décadas de 1960 e 1970. Tinha um talento incrível e atingiu o ápice muito cedo, tanto que ganhou o Ballon d’Or com apenas 22 anos de idade, em 1968. Ele era um goleador nato, um excelente criador de jogadas e um “mágico” que os defensores muitas vezes precisavam quase que partir para a agressão para tentar pará-lo. Longe do futebol, Best era conhecido por seu estilo festeiro, tanto que chegou a brincar: “Gastei muito dinheiro em bebidas, pássaros e carros velozes. O resto foi desperdiçado”. Infelizmente, sua longa luta com o alcoolismo acabou levando à morte prematura aos 59 anos de idade, em 2005.

Edmundo

O fato de Edmundo ter sido apelidado de “Animal” diz muito sobre o ex-atleta brasileiro, que era tremendamente talentoso e extremamente volátil, já que, por vezes, seu comportamento agressivo e provocador prejudicava seu desempenho, somando a isso o fato de ser festeiro. Ao lado de Romário, por exemplo, destruiu o Manchester United no Mundial de 2000. Mas isso não faz com que se esqueça o fato de, por exemplo, ter contratado um circo para se apresentar em seu próprio quintal no aniversário do filho e aparecido dando cerveja para um macaco.

Ronaldinho Gaúcho

Com a bola nos pés, era capaz de fazer quase tudo. Era, acima de tudo, um jogador imprevisível, que desequilibrava uma partida quando bem queria por conta de sua habilidade descomunal. O brasileiro sempre parecia estar se divertindo em campo e levou esse prazer para fora das quatro linhas. O estilo de vida festeiro em nada contribuiu com sua reputação, tanto que chegou a se questionar se ele e alguns de seus companheiros de equipe haviam levado a Copa do Mundo de 2006 a sério o suficiente, já que a seleção brasileira era considerada muito favorita e caiu nas quartas de final.

Eric Cantona

Por conta de seu talento e também pelo fato de, comprovadamente, ser um jogador decisivo, ficou famoso por cumprir regras específicas no Manchester United de Alex Fersguson – podia, por exemplo, usar tênis como traje do clube. O técnico, simplesmente, resolveu deixar o francês fazer o que quisesse, ao invés de tentar domá-lo. Ao pular etapas para chegar à Inglaterra, marcou gols icônicos, mas também podia explodir a qualquer momento. Foi banido por oito meses por chutar um fã.

Paul Gascoigne





Surgiu como um talento no final da década de 1980 e alcançou a fama na Copa do Mundo de 1990. Seu brilhantismo garantia vitórias importantes, mas também se machucou duas vezes em disputas com adversários. Depois de se mudar para a Lazio em 1992, foi alvo de uma cobertura negativa da mídia sobre seu comportamento, embora ele tenha se mostrado uma figura cult com seus próprios fãs. Mais tarde, precisou fazer dieta por conta de sobrepeso. Em 1998, começou um tratamento contra o alcoolismo. Dezenove anos depois, já havia dado entrada em uma clínica oito vezes. Ele também tenta manter em dia, ao longo dos anos, sua saúde mental.

Diego Maradona

Foi um jogador tão brilhante que venceu a Copa do Mundo de 1986 para a Argentina quase que sozinho. Ele não precisava de instruções sobre como jogar, tamanha a sua categoria e seu poder de decisão. Com o gol da “mão de Deus”, mostrou que era capaz de fazer qualquer coisa para vencer. Por outro lado, o que se diz é que começou a usar cocaína ainda em 1983, levando esse vício por toda a carreira (e mais um pouco). Porém, foi somente em 1992 que foi pego pela primeira vez no exame antidoping, algo que se repetiu durante o Mundial de 1994, quando acabou banido da competição.

