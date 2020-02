​FIFA 20 – Os 50 jogadores que tiveram os maiores upgrades de inverno

O futebol muda a cada meio de temporada: os times contratam, novos craques aparecerem, as equipes ‘entram ou saem dos trilhos’, jogadores se lesionam ou se recuperam e tudo mais que faz parte do dia a dia do mundo da bola e é determinante para o sucesso coletivo e individual. Assim, a EA Sports acompanha essas transformações e determina os avatares que devem ser atualizados.

A desenvolvedora do FIFA observa o que acontece na primeira metade do calendário europeu e faz o upgrade (aumenta) ou o downgrade (diminui) do overall dos atletas. A alteração é comum e acontece todos os anos, entretanto, a edição 2020 teve uma leve diferença e apenas 50 cartas receberam uma nova classificação geral.

O objetivo do número limitado de avatares atualizados foi aumentar somente aqueles que realmente mereceram, com base no rating (avaliação) da empresa – os jogadores virtuais ganharam três ou mais pontos de OVR.





De acordo com a publicação da EA Sports, os atacantes Timo Werner, do RB Leipzig, e Jamie Vardy, do Leicester City, além do goleiro André Onana, do Ajax, foram consideravelmente “ajustados” no FIFA 2020. O norueguês Erling Haaland, do Borussia Dortmund, foi o jogador que mais aumentou sua classificação geral: 6 pontos. Confira os atletas mais bem reavaliados abaixo:

Jogador Clube Valores antigos e novos Timo Werner RB Leipzig 83> 86 Jamie Vardy Leicester City 82> 85 André Onana Ajax Amsterdam 82> 85 Lautaro Martínez Inter de Milão 81> 84 Wilfried Ndidi Leicester City 81> 84 Martin Odegaard Real Sociedad 78> 82 James Maddison Leicester City 79> 82 Achraf Hakimi Borussia Dortmund 79> 82 Denis Zakaria Borussia Mönchengladbach 78> 81 Frederico Valverde Real Madrid 77> 81 Marcus Thuram Borussia Mönchengladbach 76> 80 Erling Haaland Borussia Dortmund 73> 79 Amine Harit Schalke 04 76> 79 Çağlar Söyüncü Leicester City 74> 79 Adama Traore Wolverhampton Wanderers 74> 77 Florian Niederlechner FC Augsburg 74> 77 Moussa Diaby Bayer Leverkusen 74> 77 László Bénes Borussia Mönchengladbach 70> 75

E aí, ‘fifeiros e fifeiras’ de plantão, gostaram da atualização ou esperavam mais? O Cometa Haaland segue em ascensão…