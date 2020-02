​Flamengo x Independiente del Valle | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Nesta quarta-feira (26), o ​Flamengo recebe o Independiente del Valle-EQU, no Maracanã, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana. Em confronto bastante disputado, em Quito, no Equador, os times ​empataram em 2 a 2 e deixaram a grande decisão para o Rio de Janeiro.

Vale destacar que o confronto não tem critério de gol qualificado para desempate, ou seja, em caso de novo empate, a partida vai para a prorrogação, e, caso o placar permaneça igual, o título vai ser decidido nos pênaltis.

FICHA TÉCNICA E ONDE ASSISTIR

​

Ficha técnica: Flamengo x Independiente del Valle Motivo: 2º jogo Recopa Sul-Americana Data: 26/02/2020 Hora: 21h30 (de Brasília) Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ-Brasil) Árbitro Fernando Rapallini (ARG) VAR Mauro Vigliano (ARG) Onde assistir: Exclusivo DAZN

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Em partida disputada, virada e gol de pênalti sofrido aos 45’ do segundo tempo, o Flamengo deixou o Estádio Olímpico Atahualpa no Equador com a sensação de que era possível mais, mas com a consciência de que o adversário era complicado e o resultado, no todo, foi positivo. A equipe aprendeu mais sobre o rival equatoriano e chega ao Rio mais preparada. A possibilidade de conquistar a terceira taça (Supercopa do Brasil, Taça Guanabara e Recopa Sul-Americana) em 10 dias anima os jogadores e comissão técnica. O treinador Jorge Jesus segue com a dúvida se Bruno Henrique, Rodrigo Caio e Rafinha vão estar à disposição, mas a tendência é de que esteja com força máxima para a decisão internacional.

Do outro lado, o Independiente del Valle surpreendeu os “desavisados” e aqueles que estavam esperando um ‘passeio rubro-negro’. O time comandado pelo espanhol Miguel Ángel Ramírez tem consciência que a atmosfera pesa para o Mais Querido, mas se mostram preparados e dispostos a enfrentar um Maracanã com mais de 62 mil torcedores. Os equatorianos têm uma ​proposta de jogo e não pretendem abrir mão.

​Provável Flamengo Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Bruno Henrique (Pedro), Gabigol.​ ​Provável Independiente del Valle ​Jorge Pinos; Jhon Sánchez, Richard Schunke, Luis Segovia, Beder Caicedo; Cristian Pellerano, Alan Franco, Lorenzo Faravelli, Jacob Murillo; Fernando Guerrero, Gabriel Torres.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​

Flamengo​ Independiente del Valle​ ​Flamengo 2 x 0 Madureira (08/02) ​Delfin 2 x 2 Ind. del Valle (28/11/2019) ​Fluminense 2 x 3 Flamengo (12/02) ​Sporting Cristal 2 x 2 Ind. del Valle (19/01) ​Flamengo 3 x 0 Athletico (16/02) ​Ind. del Valle 2 x 1 Mushuc Runa (14/02) ​Ind. del Valle 2 x 2 Flamengo (19/02) ​Ind. del Valle 2 x 2 Flamengo (19/02) ​Boavista 1 x 2 Flamengo (22/02) ​LDU 2 x 3 Ind. del Valle (22/02)

O Flamengo espera fechar o mês de forma perfeita, com três títulos conquistados em três possíveis. Do outro lado, o Independiente del Valle esperar vencer o atual campeão da Libertadores para se consolidar no cenário sul-americano. Os dois times têm propostas ofensivas e a tendência é por um grande jogo no Maracanã.