​Fortaleza x Independiente | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Nesta quinta-feira (27), o ​Fortaleza recebe o Independiente, na Arena Castelão, pelo jogo de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana. Em Avellaneda, em Buenos Aires (ARG), o Leão do Pici perdeu por 1 a 0 e precisa ao menos devolver o resultado para levar a decisão para os pênaltis. Os brasileiros avançam direto em caso de vitória por dois ou mais gols, enquanto os argentinos precisam apenas do empate. O gol fora é critério de desempate.

FICHA TÉCNICA E ONDE ASSISTIR

​

Ficha técnica: Fortaleza x Independiente Motivo: 2º jogo da primeira fase da Copa Sul-Americana Data: 27/02/2020 Hora: 21h30 (de Brasília) Local: Arena Castelão, em Fortaleza – Ceará Árbitro Roberto Tobar (CHI) Onde assistir: DAZN

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Em boa fase, o Fortaleza teve uma bela atuação na Argentina, mas pecou na finalização e corre o risco de vender caro sua primeira participação oficial em competições internacionais. Agora, o Leão do Pici joga em casa e vai ter mais de 40 mil tricolores para apoiar e incentivar a equipe até o apito final. O treinador Rogério Ceni não vai contar com o zagueiro e capitão Juan Quintero, expulso na primeira partida, mas deve ir com força máxima para a grande decisão.

Do outro lado, o Independiente vive um péssimo momento desde o final do ano passado, conseguindo apenas duas vitórias nas últimas dez partidas. A equipe do treinador Lucas Pusineri não consegue despontar no Campeonato Argentino e aposta todas as suas fichas na Copa Sul-Americana. O técnico deve realizar algumas mudanças para a partida no Brasil e a expectativa é de que os Rojos consigam ao menos a classificação para a próxima fase.

​Provável Fortaleza ​Felipe Alves; Gabriel Dias, Michel, Paulão, Bruno Melo; Juninho, Felipe, David, Osvaldo, Marlon, Romarinho. ​Provável Independiente ​Martín Campaña; Fabricio Bustos, Franco, Barboza, Gastón Silva; Braian Romero, Lucas Romero, Domingo Blanco, Gastón Togni; Leandro Fernández, Silvio Romero.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​

​Fortaleza Independiente​ ​Fortaleza 5 x 0 Atlético-CE (05/02) ​Independiente 5 x 0 Rosário (01/02) ​Fortaleza 3 x 0 Santa Cruz (08/02) ​Racing 1 x 0 Independiente (09/02) ​Independiente 1 x 0 Fortaleza (13/02) ​Independiente 1 x 0 Fortaleza (13/02) ​Imperatriz 1 x 2 Fortaleza (17/02) ​Independiente 1 x 1 Arsenal Sarandi (17/02) ​Confiança 2 x 0 Fortaleza (22/02) ​Independiente 0 x 2 Gimnasia (22/02)

O Fortaleza chega bem ao confronto e com moral após boa atuação fora do Brasil. Por sua vez, o Independiente sabe que apenas cumpriu o seu papel ao vencer o Leão pelo placar simples e criar a vantagem para a partida de volta. Os dois times vivem situações distintas, mas o Rey de Copas tem muita camisa e os brasileiros devem ficar atentos.

SEO