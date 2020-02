​Goiás x Sol de América | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Nesta terça-feira (25), o ​Goiás recebe o Sol de América, no Estádio Olímpico, em Goiânia (GO), pelo jogo de volta da 1ª fase da Copa Sul-Americana. O time Esmeraldino perdeu o duelo em território paraguaio por 1 a 0 e precisa ao menos devolver o placar para levar a decisão para os pênaltis. Os mandantes saem com a classificação direta em caso de vitória por dois ou mais gols de diferença. Por sua vez, o empate favorece os visitantes e o ‘gol fora’ é critério de desempate.

FICHA TÉCNICA E ONDE ASSISTIR

Ficha técnica: Goiás x Sol da América Motivo: 2º jogo da primeira fase da Copa Sul-Americana Data: 25/02/2020 Hora: 21h30 (de Brasília) Local: Estádio Olímpico, em Goiânia (GO) Árbitro Andrés Cunha (URU) Onde assistir: DAZN

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Goiás não vive o seu melhor momento, mas ganhou um fôlego extra após golear o Anapolina por 4 a 1, no Estádio Olímpico (GO), pela Campeonato Goiano. O treinador Ney Franco tem ajustado o time para cumprir os objetivos deste começo de temporada – classificação na Copa do Brasil e na Sul-Americana – e trabalha para consertar os erros e “acertar” a equipe antes do compromisso internacional.

Do outro lado, o Sol de América-PAR passa uma fase de extremos: ou ganha ou perde. Atualmente, a equipe ocupa apenas a 8ª colocação na Primeira Divisão (Abertura) do Paraguai e tem tido dificuldades para engrenar uma boa sequência. O time do treinador Luis Islas tem a vantagem do empate e deve “aproveitar” o regulamento em solo brasileiro.

​Provável Goiás ​Tadeu; Pintado, Heron, Luiz Gustavo, Jefferson; Daniel Bessa, Gilberto, Thalles, Marcinho, Victor Andrade, Rafael Moura. ​Provável Sol de América ​Centurión; Canale, Milciades Portillo, Villalba, Cobos; Vera, Edgar Ferreira, Jourdan, Novick, Pardo, Nildo Vieira.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​Goiás Sol de América​ ​Fast Clube 0 x 2 Goiás (05/02) ​Cerro porteño 4 x 1 Sol de América (31/01) ​Goiás 1 x 1 Goianésia (08/02) ​Guairena FC 2 x 0 Sol de América (07/02) ​Sol de América 1 x 0 Goiás (11/02) ​Sol de América 1 x Goiás (11/02) ​Atlético-Go 3 x 0 Goiás (16/02) ​Sol de América 3 x 1 Diaz (16/02) ​Goiás 4 x 1 Anapolina (22/02) ​Libertad 2 x 1 Sol de América (21/02)

O Goiás não passa por um grande momento, mas parece ter encontrado uma forma melhor de jogar e agora é ajustar o time para a decisão. Do outro lado, o Sol de América não tem um time espetacular, mas tem a Sul-Americana como um dos objetivos e pode complicar para o alviverde.