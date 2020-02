​Henrique Lempke – quem é o brasileiro campeão mundial de FIFA

Neste domingo (23), o brasileiro de Camaquã-RS, Henrique “Zezinho” Lempke, fez história e se tornou o primeiro sul-americano a conquistar o Fut Champions Cup IV – o Mundial de FIFA 2020. O jogador profissional de e-sports do Benfica conquistou o título ao vencer Mosaad “Msdossary”, da Arábia Saudita, por 3 a 1, na final realizada em Paris.

De acordo com o ​Blog do Juares, o camaquense Zezinho começou a jogar em 2011, no FIFA 2012, de forma amadora e sem grandes ambições – apenas pelo interesse e paixão pelo jogo eletrônico. Entretanto, o talento o levou ao cenário profissional e sua carreira passou a evoluir internacionalmente a partir da entrada no top 10 das Américas.

Em 2018, o promissor pro-player afirmou que sempre contou com o apoio dos pais, mas que precisava manter boas notas no período do colégio. “Eles sempre me apoiaram, mas eu sempre tinha que ter bons resultados na escola para eles deixarem eu jogar o quanto eu quisesse. Eles lidaram super bem”, afirmou ao Blog do Juares.

A explosão veio nos campeonatos mundiais de FIFA de 2017 e 2019, quando o jogador ficou entre os oito melhores do planeta. Aos 20 anos de idade e agora representando o Benfica, Zezinho confirmou seu potencial e conquistou o tão sonhado título.

MONSTRO DEMAIS EU FALEI!!!!!! VOCÊ MERECE 🇧🇷🙏🏽 — João Marcelo (@ESN_JM17) February 23, 2020

Agora, campeão do mundo, Zezinho se mostra realizado e surpreso com a conquista: “Isso significa muito para mim. “Eu não esperava ir tão longe no torneio. Para mim, ‘MsDossary’ ainda é o melhor. Não acredito que este é o meu troféu”, desabafou após o título.

A taça rendeu 50 mil dólares (cerca de R$219,43 mil) e mais dois mil pontos no ranking do Global Series, além de uma vaga no FUT Champions Cup Stage V.

Foto de capa: FIFA eWorld Cup 2020