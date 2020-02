​Meia ex-Flamengo e Santos fica próximo de acerto com Red Bull Brasil

O meio-campista Patrick Valverde deve assinar com o Red Bull Brasil. O jogador de 21 anos tinha vínculo com o ​Santos até o final de abril, mas não estava nos planos da equipe e teve seu contrato rescindido. O Peixe se desligou do atleta nesta quarta-feira (5).

Um dos poucos que se salvavam no sub-20. Mas já estamos bem servidos no meio campo com o Bryan Ruiz. — Bruno Costa (@bruneco10) February 6, 2020

O jovem chegou ao alvinegro praiano em abril de 2018 após ser liberado pelo ​Flamengo e atuava pelo Santos B. No Rubro-Negro, Patrick foi bicampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2016 e 2018, e chegou a ter projeção no profissional, mas não emplacou.

Patrick Valverde deve assinar um vínculo de dois anos com o RB Brasil para disputar a Série A-2. O meia ainda vai ter a possibilidade de ser chamado pelo Red Bull Bragantino para a elite do futebol brasileiro.