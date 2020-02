​Nacional-PAR x Bahia | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Nesta quarta-feira (26), o ​Bahia visita o Nacional-PAR, no Estádio Luis Alfonso Giagni, em Villa Elisa, no Paraguai, pelo jogo de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana. Em Salvador, o Esquadrão de Aço goleou os paraguaios por 3 a 0 e encaminhou a classificação para a próxima etapa do torneio continental.

Do outro lado, La Academia precisa devolver o placar para levar a decisão para os pênaltis ou fazer quatro ou mais gols de diferença para ficar com a vaga de forma direta. Os brasileiros saem com a classificação em caso de qualquer empate e/ou derrota por até dois gols de diferença. O gol fora é critério de desempate.

FICHA TÉCNICA E ONDE ASSISTIR

​

Ficha técnica: Nacional-PAR x Bahia Motivo: 2º jogo da primeira fase da Copa Sul-Americana Data: 26/02/2020 Hora: 19h15 (de Brasília) Local: Estádio Luis Alfonso Giagni, em Villa Elisa (PAR) Árbitro Patricio Loustau (ARG) Onde assistir: DAZN

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Em meio a goleada sofrida no Brasil e fase de oscilações na Primeira Divisão (Abertura) do Paraguai, o Nacional de Assunção ganhou apenas um dos últimos cinco que disputou. O time comandado por Roberto Torres não conseguiu manter o ritmo e estava há quase um mês sem vencer. A vitória na última sexta-feira diante do 12 de Outubro dá esperanças, mas os torcedores seguem desacreditados no modesto time.

Por sua vez, o Bahia tem conseguido mudar o cenário turbulento, mas o treinador Roger Machado segue na corda. As três vitórias após derrota no clássico para o arquirrival Vitória e a eliminação na Copa do Brasil diminuem a pressão, mas o sinal de alerta segue ligado. O comandante do Esquadrão precisa confirmar a classificação para conseguir respirar com mais tranquilidade e dar continuidade ao trabalho. O técnico não deve dar brechas e a tendência é de que coloque o que tem de melhor em campo.

​Provável Nacional-PAR Espinola; Franco, Garay, L. Cabral, Díaz; Costa, González, Zaracho, Santacruz, Villagra, Beltrán.​ ​Provável Bahia ​Douglas; Nino Paraíba, L. Fonseca, Ernando, Juninho Capixaba; Flávio, Gregore, Élber, Arthur Caíke, Gilberto.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​

Nacional-PAR​ Bahia​ ​Nacional-PAR 1 x 2 Libertad (02/02) ​Bahia 0 x Vitória (08/02) ​San Lorenzo 1 x 1 Nacional-PAR (08/02) ​Jacobina 1 x 3 Bahia (09/02) ​Bahia 3 x 0 Nacional-PAR (12/02) ​Bahia 3 x 0 Nacional-PAR (12/02) ​Nacional-PAR 1 x 2 Guarani (15/02) ​Ceará 2 x 2 Bahia (15/02) ​12 de Octubre 0 x 2 Nacional-PAR (21/02) ​CSA 0 x 2 Bahia (19/02)

O Bahia e o Nacional-PAR vivem momentos distintos, mas de pressão. Os brasileiros vêm crescendo, enquanto os paraguaios entraram em queda livre. O clima tenso ronda os dois clubes e a decisão na Copa Sul-Americana pode ser um “divisor de águas” na temporada.