​Náutico x Botafogo | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Nesta quarta-feira (19), o Náutico recebe o ​Botafogo, no Estádio dos Aflitos, pela segunda fase da Copa do Brasil. O Timbu faz uma temporada estável e avançou ao confronto após vencer o Toledo-PR por 2 a 0. Do outro lado, o Glorioso vive um momento turbulento, com troca de treinador, eliminação precoce na Taça Guanabara e classificação sofrida diante do Caxias-RS, na 1ª etapa do torneio nacional.

​

FICHA TÉCNICA E ONDE ASSISTIR

​

Ficha técnica: Náutico x Botafogo Motivo: 2ª fase da Copa do Brasil Data: 19/02/2020 Hora: 21h30 (de Brasília) Local: Estádio dos Aflitos, em Recife (PE) Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO) Onde assistir: Globo e SporTV

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

​Foto: Divulgação / Twitter Náutico

O Náutico começou bem a temporada e vem conseguindo alcançar os objetivos traçados para a temporada. Em 2020, o time treinado por Gilmar Dal Pozzo disputou dez partidas, com 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Atualmente, o alvirrubro é vice-líder do Campeonato Pernambucano e ocupa a 2ª colocação no Grupo B, da Copa do Nordeste, com 7 pontos.

Por sua vez, o Botafogo ainda não conseguiu se firmar no ano e tem sofrido com o fraco desempenho. O Glorioso foi eliminado antecipadamente no 1º turno do Campeonato Carioca e só chegou à segunda fase da Copa do Brasil pelo critério de desempate. Em 10 partidas na temporada, o alvinegro conseguiu apenas 4 triunfos. A decisão marca a estreia do treinador recém-chegado Paulo Autuori, que substituiu Alberto Valentim.

​Provável Náutico Jefferson; Hereda, Ronaldo Alves, Rafael Ribeiro, Wilian Simões; Jhonnatan, Josa, Rhaldney, Jean Carlos, Matheus Carvalho, Erick (Kieza).​ ​Provável Botafogo ​Diego Cavalieri; Barrandeguy, Marcelo Benevenuto, Ruan Renato, Danilo Barcelos; Alex Santana, Cícero, Bruno Nazário; Warley, Luís Henrique, Igor Cássio.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​

​Náutico Botafogo​ ​Acadêmica Vitória 1 x 2 Náutico (05/02) ​Botafogo 3 x 1 Macaé (26/01) ​Botafogo-PB 2 x 1 Náutico (08/02) ​Botafogo 2 x 1 Resende (30/01) ​Náutico 1 x 1 Afogados (10/02) ​Botafogo 1 x 0 Vasco (02/02) ​Toledo 0 x 2 Náutico (12/02) ​Caxias 1 x 1 Botafogo (05/02) ​Náutico 2 x 0 Sport (15/02) ​Fluminense 3 x 0 Botafogo (09/02)

Em baixa, o Botafogo tem a missão de vencer o Náutico, nos Aflitos, e diminuir a pressão no começo da temporada. O clube tem a vantagem do empate, por atuar fora de casa e ser melhor colocado no ranking nacional. O alvirrubro precisa da vitória para sair com a vaga.