​Náutico x Sport | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Neste sábado (15), o Náutico recebe o Sport, no Estádio Eládio de Barros Carvalho, popular Aflitos, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. Atualmente, o Timbu é 3º colocado do Grupo B, com 4 pontos, enquanto o Leão da Ilha é o vice-líder do Grupo A, com 5 pontos. O segundo “Clássico dos Clássicos” da temporada marca o momento diferente das equipes e deve render grandes emoções aos alvirrubros e rubro-negros.





FICHA TÉCNICA E ONDE ASSISTIR

Ficha técnica: Náutico x Sport Club do Recife Motivo: 4ª rodada da Copa do Nordeste Data: 15/02/2020 Hora: 18h (de Brasília) Local: Estádio dos Aflitos, em Recife (PE) Árbitro: Wagner Reway Onde assistir: Fox Sports, na TV. LiveFC, na internet.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Em busca do título inédito, o Náutico espera se recuperar após derrota para o Botafogo-PB, na última rodada da Copa do Nordeste, e ainda pretende defender a invencibilidade de 15 jogos nos Aflitos. O time comandado por Gilmar Dal Pozzo vive um ótimo momento na temporada, com 73.3% de aproveitamento no Campeonato Pernambucano, com 3 vitórias e 2 empates, em cinco partidas. O Alvirrubro faz uma campanha ‘equilibrada’ no Nordestão e garantiu vaga na segunda fase da Copa do Brasil.

Do outro lado, o Sport busca se recuperar após eliminação prematura na Copa do Brasil e demissão do ​treinador Guto Ferreira. O auxiliar-técnico César Lucena assume interinamente o Leão de Ilha. A expectativa do momento é manter a vice-liderança do Grupo A da Copa do Nordestão e melhorar o desempenho no Estadual.

​Provável Náutico ​Jefferson; Hereda, Fernando Lombardi, Ronaldo Alves e Erick Daltro; Luanderson, Rhaldney e Jean Carlos; Erick, Guillermo Paiva (Lucas Paraíba) e Salatiel Júnior. ​Provável Sport ​A Atualizar.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​

​Náutico Sport Recife​ ​Freipaulistano 0 x 2 Náutico (01/02) ​Sport 1 x 1 Vitória (01/02) ​Vitória-PB 1 x 2 Náutico (05/02) ​Sport 1 x 1 Retrô (04/02) ​Botafogo-PB 2 x 1 Náutico (08/02) ​Sport 2 x 2 Imperatriz (06/02) ​Náutico 1 x 1 Afogados (10/02) ​Decisão 0 x 0 Sport (09/02) ​Toledo 0 x 2 Náutico (12/02) ​Brusque 2 x 1 Sport (12/02)

O Náutico vive um ótimo momento na temporada e perdeu apenas um dos últimos cinco confrontos que disputou. O técnico Gilmar Dal Pozzo tem um trabalho consolidado à frente da equipe alvirrubra e busca manter o retrospecto recente no Estádio dos Aflitos. Em contrapartida, o Sport se desestabilizou após derrota e eliminação para o Brusque-SC, na Copa do Brasil, e agora sem treinador tenta reencontrar o caminho das vitórias.

Foto da capa: Divulgação / Náutico