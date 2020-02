​Oeste x São Paulo | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Neste sábado (22), o ​São Paulo visita o Oeste, na Arena Barueri, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. Atualmente, o rubro-negro paulista é o lanterna do Grupo A, com apenas 4 pontos, enquanto o Tricolor é o 3º colocado do Grupo C, com 9 pontos. Em meio a tabu e momento turbulento, times buscam recuperação no estadual.

FICHA TÉCNICA E ONDE ASSISTIR

Ficha técnica: Oeste x São Paulo Motivo: 7ª rodada do Campeonato Paulista Data: 22/02/2020 Hora: 16h30 (de Brasília) Local: Arena Barueri, na Região Metropolitana de São Paulo Árbitro: Raphael Claus Onde assistir: Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Em baixa, o Oeste tem apenas 22.2% de aproveitamento no Campeonato Paulista, com quatro derrotas, um empate e uma vitória, em seis partidas. O Rubrão precisa encontrar uma solução para o seu sistema defensivo – o time tem a 2ª pior defesa, com 15 gols tomados – e o pior ataque junto ao Água Santa, com apenas três gols marcados. A tendência é de que o treinador Renan Freitas mantenha a formação da eliminação na Copa do Brasil para o Ceará e mescle com alguns novos nomes.

Do outro lado, o São Paulo vive um momento complicado, com apenas uma vitória nos últimos cinco confrontos. A diretoria mantém o questionado Fernando Diniz e tenta dar condições para o treinador trabalhar com o máximo de tranquilidade possível. Entretanto, o time precisa mostrar uma reação aos torcedores e começar a se recuperar dentro do estadual. Atualmente, o Tricolor não está entre os classificados para a próxima fase e não vence há três partidas.

​Provável Oeste ​Lacerda; Eder Sciola, Lídio, Bruno Bispo, Alyson; Wallace Bonilha, Matheus Jussa, De Paula, Mazinho, Marlon, Matheus Matias. ​Provável São Paulo ​Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves, Igor Gomes, Alexandre Pato, Vitor Bueno, Pablo.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS​

​Oeste São Paulo​ ​Palmeiras 4 x 0 Oeste (29/01) ​Palmeiras 0 x 0 São Paulo (26/01) ​Oeste 1 x 5 Ferroviária (01/02) ​Ferroviária 1 x 2 São Paulo (29/01) ​Oeste 1 x 1 Guarani (07/02) ​São Paulo 1 x 1 Novorizontino (03/02) ​Bangu 1 x 1 Oeste (12/02) ​Santo André 2 x 1 São Paulo (09/02) ​Oeste 1 x 2 Ceará (19/02) ​São Paulo 0 x 0 Corinthians (15/02)

Em meio ao momento complicado, times tentam recuperação para seguirem vivos no Campeonato Paulista. O Oeste é o lanterna de seu grupo e ainda vai enfrentar o tabu de nunca ter vencido o São Paulo. Por sua vez, o Tricolor tenta manter o retrospecto positivo e entrar na zona de classificação para as quartas de final do estadual.