​Oriente Petrolero x Vasco | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Nesta quarta-feira (19), Oriente Petrolero-BOL e ​Vasco abrem, no Estádio Ramón Aguilera Costas, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, a semana dos jogos de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana. O Cruzmaltino venceu o primeiro duelo por 1 a 0, em São Januário, e tem a vantagem do empate. Por sua vez, os alviverdes bolivianos precisam da vitória para se classificar. O gol fora conta como critério de desempate.

FICHA TÉCNICA E ONDE ASSISTIR

​

Ficha técnica: Oriente Petrolero x Vasco Motivo: 1ª fase da Copa Sul-Americana Data: 19/02/2020 Hora: 21h30 (de Brasília) Local: Estádio Ramón Aguilera Costas, em Santa Cruz de La Sierra (BOL) Árbitro: José Argote (VEN) Onde assistir: DAZN

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Oriente Petrolero precisa reverter o resultado construído pelo adversário no Rio de Janeiro e o desempenho recente não colabora. Os bolivianos perderam 3 dois últimos sete confrontos na temporada. O treinador Pablo Sánchez deve montar um time mais ofensivo na Bolívia e aproveitar o gás extra adquirido após golear o Santa Cruz por 5 a 1, fora de casa, no Campeonato Boliviano.

Do outro lado, o Vasco também não vive seu melhor momento e o treinador Abel Braga segue pressionado. Em 2020, o Gigante da Colina venceu apenas três dos oito confrontos que disputou, além de ter sido eliminado precocemente na Taça Guanabara e da fraca performance diante do Altos-PI, na Copa do Brasil. Os torcedores têm a expectativa que o alvinegro carioca tenha um desempenho melhor do que nos últimos jogos.

​Provável Oriente Rodrigo Banegas; Widen Saucedo, Daniel Franco, Brayan Calderón, Alan Mercardo; Daniel Rojas, Jaime Carreño, Samuel Pozo, Carlos Soliz; Oscar Salinas, Marco Bueno.​ ​Provável Vasco ​ Fernando Miguel; Yago Pikachu, Werley, Leandro Castan, Henrique; Andrey, Raul, Marcos Júnior, Talles Magno, Cano, Marrony.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​

​Oriente Petrolero Vasco​ ​Guabira 1 x 2 Oriente (30/01) ​Vasco 0 x 1 Cabofriense (31/01) ​Oriente 2 x 1 Aurora (02/02) ​Botafogo 1 x 0 Vasco (02/02) ​Vasco 1 x 0 Oriente (05/02) ​Vasco 1 x 0 Oriente (05/02) ​Blooming 3 x 1 Oriente (09/02) ​Portuguesa-RJ 2 x 3 Vasco (09/02) ​Santa Cruz 1 x 5 Oriente (16/02) ​Altos-PI 1 x 1 Vasco (12/02)

Em meio a surto de dengue na Bolívia, o Vasco tem o desafio de mostrar um futebol melhor e sair com a classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Do outro lado, o Oriente Petrolero busca forças para reverter o placar do primeiro confronto e, para isso, conta com o mando de campo e sua torcida.