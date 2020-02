​Os cinco goleiros mais bem pagos do mundo

O futebol evoluiu e os goleiros acompanharam essas transformações. Os últimos jogadores de cada extremo do campo passaram de meros ‘coadjuvantes’ para atletas completos, com facilidade e habilidade de controlar a bola com os pés e com as mãos. Assim, os salários dos arqueiros aumentaram absurdamente e se equipararam ao de atacantes, meio-campistas e demais jogadores. Confira a lista dos 5 goleiros mais bem pagos do mundo.

5. Alisson Becker

O goleiro de 2019! Alisson Becker foi eleito o melhor goleiro do mundo, sendo fundamental para o Liverpool no título da Liga dos Campeões e também para a Seleção Brasileira na conquista da Copa América. O brasileiro recebe anualmente 6,5 milhões de euros, um número alto, mas certamente merece subir no ranking.

4. Iker Casillas

Uma lenda do futebol espanhol. Casillas é um dos grandes goleiros da história recente do Real Madrid e, apesar dos 37 anos, é um dos arqueiros mais bem pagos do planeta. O jogador não está atuando, mas ganha 6,6 milhões de euros por temporada no Porto.

3. Ederson

Ederson é uma das grandes figuras do milionário Manchester City há algumas temporadas. O brasileiro também está entre os melhores goleiros do mundo e briga com Alisson na Premier League e também na Seleção. O arqueiro de 26 anos recebe 9,9 milhões de euros por ano.

2. Jan Oblak

Atualmente, Jan Oblak é um dos melhores jogadores da posição e aparece no Top 3 dos goleiros mais bem remunerados do planeta. O esloveno de 27 anos defende o Atlético de Madrid e recebe mais de 10 milhões de euros por temporada.

1. De Gea

O goleiro espanhol está melhorando, mas cometeu muitos erros nos últimos dois anos e a ‘fase’ do Manchester United também não ajuda. Ainda assim, De Gea é o arqueiro mais bem pago do mundo, recebendo 10,5 milhões de euros por ano.​