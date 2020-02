​Patrocinense x Cruzeiro | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Neste domingo (16), Patrocinense e ​Cruzeiro se enfrentam, no Estádio Pedro Alves do Nascimento, pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro. Até o momento, a Águia soma 7 pontos e ocupa a sexta posição. Já a Raposa, tem 10 pontos na 4ª posição da tabela. Os mandantes tentam defender os 100% de aproveitamento em casa, enquanto os visitantes querem seguir sem perder na temporada.

FICHA TÉCNICA E ONDE ASSISTIR

Ficha técnica: Patrocinense x Cruzeiro Motivo: 6ª rodada do Campeonato Mineiro Data: 16/02/2020 Hora: 19h (de Brasília) Local: Estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio (MG) Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FMF) Onde assistir: SporTV e Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Invicto como mandante, o Patrocinense busca manter o aproveitamento dentro de casa (100%) para se recuperar de derrota, na última rodada, para o Tombense, por 2 a 0, em Tombos, e subir na tabela do Estadual. O objetivo da equipe é conseguir ao menos uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. O treinador Thiago Oliveira deve mexer na equipe para frear os jovens celestes.

Por sua vez, o Cruzeiro ainda não perdeu na temporada, mas oscilou nos dois últimos confrontos e sofreu para se classificar contra o São Raimundo-RR, pela 1ª fase da Copa do Brasil. O treinador Adilson Batista, com amigdalite, não vai para o jogo e o jovem Valdir fica à beira do campo. A Raposa tem uma partida a menos no Campeonato Mineiro e pode assumir a liderança, caso vença e o Tombense, o ​Atlético e o América-MG não conquistem os três pontos.

​Provável Patrocinense Thiago Passos; Rodney, Felipe Gregory, Alisson, Ian; Léo Costa, David, Alemão, Giba, Jayme, Rafael Gladiador.​ ​Provável Cruzeiro ​Fábio; Edílson, Cacá, Léo, João Lucas; Adriano, Edu, Maurício, Alexandre Jesus, Roberson, Jhonata Robert.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​Patrocinense Cruzeiro​ ​Patrocinense 2 x 0 Villa Nova (22/01) ​Cruzeiro 2 x 0 Boa (22/01) ​URT 1 x 0 Patrocinense (26/01) ​Cruzeiro 1 x 0 Villa Nova (28/01) ​Uberlândia 0 x 0 Patrocinense (29/01) ​Tupynambás 2 x 4 Cruzeiro (02/02) ​Patrocinense 1 x 0 Coimbra (02/02) ​Cruzeiro 1 x 1 América-MG (09/02) ​Tombense 2 x 0 Patrocinense (08/02) ​São Raimundo-RR 2 x 2 Cruzeiro (13/02)

Em duelo de invictos, o Patrocinense tenta manter o 100% de aproveitamento dentro de casa, enquanto o Cruzeiro quer continuar sem perder em 2020. Os treinadores Thiago Oliveira e Valdir têm metas diferentes, mas o objetivo é o mesmo: vencer e subir na tabela.