​Presidente do PSG é novamente vinculado a escândalo de suborno na Fifa

O presidente/dono do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, foi acusado de subornar o ex-secretário-geral da Fifa Jérôme Valcke em troca dos direitos de transmissão de diversos torneios. A informação foi confirmada pelo Gabinete do Procurador-Geral da Suíça (OAG).

Conforme destacado no site oficial do governo suíço, Al-Khelaifi, presidente do beIN Media Group, ofereceu a Valcke o uso, sem aluguel, de uma propriedade na Itália. Para tanto, ele ganharia os direitos de competições também na Itália e na Grécia. Estima-se que os 18 meses em que o então dirigente da principal entidade do futebol mundial ficou no local valeriam entre 900 mil e 1,8 milhão de euros. O fato, no entanto, foi rechaçado por Valcke, que é acusado de aceitar subornos, má gestão criminal e falsificação de documentos relativos à distribuição de direitos de televisões para competições entre 2018 e 2030.

Esta não é a primeira vez que Al-Khelaifi, que se mostra confiante em absolvição, é investigado por seu envolvimento com Valcke. A OAG confirmou que estava analisando acusações de que o presidente do PSG subornou Valcke com um relógio de luxo em troca de tratamento preferencial, mas essas alegações nunca foram comprovadas e a investigação acabou encerrada. Também houve outra queixa de suborno contra o mandatário do PSG, mas isso também foi descartado quando a FIFA alcançou um “acordo amigável” com ele. Essas situações estavam relacionadas aos direitos de transmissão das Copas do Mundo de 2026 e 2030, mas foram rejeitadas.