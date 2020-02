​PSG x Bordeaux | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Neste domingo (23), o Paris Saint-Germain recebe o Bordeaux, no Parque dos Príncipes, pela 26ª rodada do Campeonato Francês. O PSG tem 62 pontos e ‘sobra’ na liderança da Ligue 1, com dez pontos de vantagem para o segundo colocado Olympique de Marselha. Já Les Girondins, têm 35 pontos e ocupam a 11ª colocação.

FICHA TÉCNICA E ONDE ASSISTIR

​

Ficha técnica: PSG x Bordeaux Motivo: 26ª rodada da Ligue 1 – Campeonato Francês Data: 23/02/2020 Hora: 17h (de Brasília) Local: Parc des Princes, em Paris (FRA) Onde assistir: DAZN

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Paris Saint-Germain chega voando ao confronto, mas ‘abalado’ pela derrota na Liga dos Campeões para o Borussia Dortmund e pelo empate com o Amiens SC na Ligue 1. O PSG vive uma ótima fase e estava há mais de três meses sem perder. Entretanto, não conseguiu vencer nenhum dos dois últimos confrontos e esperar reencontrar o caminho das vitórias no Parque dos Príncipes.

Do outro lado, o Bordeaux não perde há cinco confrontos, mas empatou três vezes e conseguiu apenas duas vitórias nesse período. A equipe precisa dos três pontos para continuar sonhando com uma vaga na Europa League. Atualmente, Les Girondins ocupam a 11ª colocação, com 35 pontos, e têm cinco pontos a menos do que o 4º colocado: Lille. O empate seria muito comemorado pelo time.

​Provável PSG Navas; Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Sarabia, Herrera, Paredes, Neymar; Icardi, Mbappé.​ ​Provável Bordeaux ​Costil; Sabaly, Koscielny, Pablo, Benito; Basic, Otávio, Oudin, Preville, Ui-Jo, Briand.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​Paris Saint-Germain Bordeaux​ ​Nantes 1 x 2 PSG (04/02) ​Nantes 0 x 1 Bordeaux (26/01) ​PSG 4 x 2 Lyon (09/02) ​Bordeaux 0 x 0 Marseille (02/02) ​Dijon 1 x 6 PSG (12/02) ​Brest 1 x 1 Bordeaux (05/02) ​Amiens SC 4 x 4 PSG (15/02) ​Metz 1 x 2 Bordeaux (08/02) ​Dortmund 2 x 1 PSG (18/02) ​Bordeaux 2 x 2 Dijon (15/02)

O Paris Saint-Germain chega como absoluto favorito, mas vale ressaltar que o Bordeaux tirou pontos do vice-líder Olympique de Marselha e não perde há cinco partidas. O retrospecto pesa a favor do PSG, mas tudo pode acontecer.