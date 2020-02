​PSG X Dijon | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Neste sábado (29), o Paris Saint-Germain recebe o Dijon, no Parque dos Príncipes, pela 27ª rodada do Campeonato Francês. Líder, os mandantes têm 65 pontos, com treze de vantagem para o segundo colocando Olympique de Marselha. Por sua vez, os visitantes ocupam a 17ª colocação na tabela, com 27 pontos, e estão fora da zona de rebaixamento apenas por critérios de desempate.

FICHA TÉCNICA E ONDE ASSISTIR

​

Ficha técnica: Paris Saint-Germain X Dijon Motivo: 27ª rodada da Ligue 1 – Campeonato Francês Data: 29/02/2020 Hora: 13h30 (de Brasília) Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA) Onde assistir: DAZN

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES