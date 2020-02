​Quatro recordes do Rei Pelé que ainda não foram superados

Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, foi um dos maiores jogadores da história do futebol. O eterno camisa 10 revolucionou o esporte com sua velocidade, versatilidade, força e extrema habilidade. Os feitos do Rei impactam até os dias atuais e algumas de suas marcas ainda não foram quebradas. Confira:

O mais novo a vencer uma Copa do Mundo

Pelé tinha apenas 17 anos e 249 dias de vida quando o Brasil venceu a Suécia por 5 a 2, em Estocolmo, no dia 29 de junho de 1958. Os dois gols marcados na final ajudaram a Seleção a conquistar o título mundial inédito e o tornaram o jogador mais novo a levantar a taça.

Maior artilheiro história da Seleção Brasileira

Pelé foi o maior jogador brasileiro de todos os tempos, mas desde a sua aposentadoria em 1977, a Seleção já teve diversos goleadores, como Zico, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Romário e tantos outros, mas nenhum conseguiu superar os 77 gols do Rei. O Fenômeno ainda chegou aos 62 e Neymar já tem 61.

Mais Copas do Mundo vencidas

Nenhum outro jogador na história do futebol ganhou 3 Copas do Mundo como Pelé. Tricampeão, o Rei levantou o troféu mais desejado na Suécia, em 1958, no Chile, em 1962, e no México, em 1970. A marca, talvez, seja a mais difícil de ser quebrada.

Mais jovem a marcar um hat-trick em Copas do Mundo

No dia 24 de junho de 1958, Pelé se tornou o jogador mais jovem a marcar três gols em um mesmo jogo de Copa do Mundo. O atacante marcou o hat-trick na vitória por 5 a 2 do Brasil sobre a França. Na época, ele tinha apenas 17 anos e 244 dias.