​Quem são os 4 técnicos com 150 partidas ou mais na Champions League?

Nessa quarta-feira (19), o Tottenham perdeu por 1 a 0 para o RB Leipzig, em Londres, pelo jogo de ida das oitavas de final da ​Champions League. Para além do espetáculo, a partida representou diversas marcas envolvendo ingleses, alemães e o próprio português José Mourinho na Champions.

Os dois times nunca haviam se enfrentado ao longo da história e ainda foi a primeira vez que a equipe da cidade de Leipzig teve um embate válido por uma competição oficial com um clube da Inglaterra – os alemães fazem sua estreia no maior torneio de clubes do mundo.

A partida marcou também a terceira participação consecutiva dos Spurs no mata-mata do torneio. O feito pode parecer pouco para outros clubes, mas significa muito para uma equipe que não havia avançado para tal etapa até a temporada 2010/2011.

Além da marca para os clubes, o duelo também representou a partida de número 150 de José Mourinho à frente de um time na Liga dos Campeões. O “Special One” entra para um grupo seleto de treinadores composto por Sir Alex Ferguson, Arsène Wenger e Carlo Ancelotti.

Histórico, Ferguson é idolatrado pela torcida do Manchester United e foi fundamental em um período em que o Reds Devils eram referência no futebol mundial. No clube, o escocês conquistou inacreditáveis 38 troféus, incluindo 13 Premier League e duas Champions.

Ao seu lado, o lendário Arsène Wenger. O ex-treinador francês comandou o Arsenal por 22 anos e foi determinante para os Gunners ganharem três Premier League – uma de forma invicta – e sete Copas da Inglaterra.

Atualmente no Everton, Carlo Ancelotti tem uma linda carreira no futebol e um currículo recheado por grandes clubes, como Juventus, Milan, Real Madrid e Bayern de Munique – onde ganhou diversos títulos, entre eles três Liga dos Campeões.

Os números são impressionantes e Mourinho é o segundo com mais vitórias no quarteto fanstático. No total, o português soma 81 triunfos e fica atrás apenas de Ancelotti, que tem 84.