​Real Madrid x Barcelona | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Neste domingo (01.03), Real Madrid e Barcelona se enfrentam, no Santiago Bernabéu, pela 26ª rodada da La Liga. Atualmente, os madridistas ocupam a vice-liderança do Campeonato Espanhol, com 53 pontos, enquanto os catalães estão no topo da tabela com dois pontos a mais: 55. O principal torneio da Espanha tem sido um dos mais disputados dos últimos anos e o El Clásico pode marcar a ‘quebra’ nessa briga.

FICHA TÉCNICA E ONDE ASSISTIR

​

Ficha técnica: Real Madrid x Barcelona Motivo: 26ª rodada da La Liga – Campeonato Espanhol Data: 01/03/2020 Hora: 17h (de Brasília) Local: Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP) Árbitro Antonio Mateu Lahoz Onde assistir: Fox Premium

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Real Madrid vive uma fase complicada, com três derrotas nos últimos cinco compromissos. Os merengues caíram muito de desempenho e viram a liderança do Campeonato Espanhol escapar, além de se complicarem na Liga dos Campeões após perderem por 2 a 1, no Santiago Bernabéu, para o Manchester City. O treinador Zinédine Zidane precisa mostrar uma resposta para os torcedores e vencer o El Clásico seria a melhor forma de retomar a caminhada na busca pelo título nacional e ainda elevar a moral antes da decisão na Inglaterra.

Do outro lado, o Barcelona passa por um dos momentos mais complicados das últimas temporadas, com muitos problemas de lesão, conflitos internos e a falta de ‘liga’ do time. O espanhol Quique Setién não tem conseguido fazer a equipe catalã atuar como o esperado, mas tem dado resultados: reassumiu a liderança da La Liga. Porém, a atuação apagada contra o Napoli, na Champions, preocupou os torcedores e uma derrota para ao arquirrival pode piorar ainda mais o ambiente no clube.

​Provável Real Madrid Courtois; Dani Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Valverde, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Isco.​ ​Provável Barcelona ​Ter Stegen; Nelson Semedo, Pique, Lenglet, Junior Firpo; De Jong, Busquets, Arthur; Messi, Vidal, Griezmann.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​Real Madrid Barcelona​ ​Real Madrid 3 x 4 Real Sociedad (06/02) ​Ath. Bilbao 1 x 0 Barcelona (06/02) ​Osasuna 1 x 4 Real Madrid (09/02) ​Betis 2 x 3 Barcelona (09/02) ​Real Madrid 2 x 2 Celta Vigo (16/02) ​Barcelona 2 x 1 Getafe (15/02) ​Levante 1 x 0 Real Madrid (22/02) ​Barcelona 5 x 0 Eibar (22/02) ​Real Madrid 1 x 2 Man. City (26/02) ​Napoli 1 x 1 Barcelona (25/02)

O Real Madrid e o Barcelona não fazem bela temporadas, mas seguem vivos na Liga dos Campeões e ‘rentes’ na briga pelo Campeonato Espanhol. Assim, o El Clásico ganha ainda mais peso e pode ser determinante para o sucesso de uma das equipes.