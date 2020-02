​Santos x Botafogo-SP | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Nesta segunda-feira (10), o ​Santos recebe o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. O Peixe lidera o Grupo A, com 7 pontos, enquanto o Tricolor é o lanterna do Grupo B, com apenas um ponto somado. A expectativa é por mudanças nos titulares das duas equipes.

FICHA TÉCNICA E ONDE ASSISTIR

​

Ficha técnica: Santos x Botafogo-SP Motivo: 5ª rodada do Campeonato Paulista Data: 10/02/2020 Hora: 20h (de Brasília) Local: Vila Belmiro, em Santos (SP) Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza Onde assistir: Premiere e SporTV

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Em meio a ‘negociações’, problemas financeiros, lesões e adaptação do treinador Jesualdo Ferreira, o Santos oscila entre altos e baixos no Campeonato Paulista, mas tem conseguido administrar a liderança do Grupo A. O Peixe deve contar com o retorno de até cinco titulares da temporada passada para o duelo desta segunda-feira e o objetivo é deixar a derrota no clássico para o ​Corinthians para trás.

Por sua vez, o Botafogo-SP vive um péssimo momento na elite do futebol paulista e vê a classificação para a próxima fase muito distante. O Tricolor tem apenas 8.3% de aproveitamento no estadual e chega à Vila Belmiro após sofrer uma goleada de 6 a 0 para o Mirassol. O treinador Wagner Lopes deve mexer na equipe e espera melhorar o desempenho nos próximos confrontos.

​Provável Santos Everson; Madson (Pará), Lucas Veríssimo (Luiz Felipe), Luan Peres, Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Sánchez; Raniel, Sasha e Soteldo.​ ​Provável Botafogo-SP ​Darley; Caíque Sá, Reginaldo, Didi, Gilson; Jonata Machado, Edson Júnior, Gabriel Calabres; Rafinha, Diego Cardoso, Gustavo Henrique (Ronald).

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​

​Santos Botafogo-SP​ ​Santos 4 x 0 Flamengo (08/12/2019) ​Paraná 3 x 3 Botafogo-SP (29/11/2019) ​Santos 0 x 0 Bragantino (23/01) ​Corinthians 4 x 1 Botafogo-SP (23/01) ​Guarani 1 x 2 Santos (27/01) ​Botafogo-SP 0 x 1 Ponte Preta (26/01) ​Santos 2 x 0 Inter de Limeira (03/01) ​Ituano 2 x 2 Botafogo-SP (29/01) ​Corinthians 2 x 0 Santos (02/02) ​Botafogo-SP 0 x 6 Mirassol (03/02)

Em meio aos problemas por lesão, desempenho ou parte financeira, Santos e Botafogo devem mudar. O Alvinegro deve contar com boa parte dos titulares da última temporada, enquanto o Tricolor busca alternativas para melhorar a performance da equipe.