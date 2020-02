​Segundo estafe, Benzema assina extensão de contrato e segue em Madrid

Direto da Espanha! Em entrevista, o estafe do atacante Karim Benzema indicou que o francês assinou uma nova extensão de contrato com o Real Madrid para permanecer no clube madridista até 2022. O antigo vínculo expiraria em junho do ano que vem.

Em caso de oficialização da notícia, o camisa 9 vai celebrar 34 anos no Santiago Bernabéu e, de quebra, completará 13 anos no gigante espanhol. Sem Cristiano Ronaldo, Benzema assumiu um papel ainda mais importante em Madrid e atualmente é o maior artilheiro da equipe, com 18 gols em 32 jogos na temporada.

De acordo com o Jornal AS, da Espanha, o agente do atacante confirmou a renovação para a Rádio Montecarlo e ainda falou sobre o amor do jogador pela equipe. “Ele acabou de estender seu contrato até 2022. É oficial. Ele é totalmente apaixonado pelo Real Madrid”, declarou.

Contudo, o clube e o jogador devem esperar até o final da temporada (2019/2020) para oficializar o acordo. O atacante tem 32 anos e a extensão de apenas um ano está alinhada com a política de transferências do Real Madrid.

Karim Benzema chegou ao Real Madrid em negociação junto ao Lyon, da França, em 2009, e, segundo o agente, o atacante guarda o clube francês “em seu coração”. Em 11 anos no Real, o ‘9’ marcou 240 gols em 497 partidas, sendo o sexto maior goleador da história da equipe.

O experiente jogador está a três gols de ultrapassar Ferenc Puskás e saltar para a quinta posição no ranking de maiores artilheiros de Los Blancos. Porém, o craque húngaro, que defendeu o Real Madrid nas décadas de 1950 e 1960, tenha alcançado a marca em apenas 262 aparições.

Em sua brilhante estada no Bernabéu, Benzema conquistou: duas vezes a La Liga, a Copa do Rei e a Super Copa da Espanha, três vezes a Supercopa da UEFA, e quatro vezes a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes da FIFA. Aos 32 anos, o craque francês ainda pode aumentar a “pesada” lista.

Atualmente, o camisa 9 busca seu quinto título da Champions em sete anos e vai precisar reverter o placar de 2 a 1, na Inglaterra, pelas oitavas de final do maior torneio de clubes do mundo para seguir em busca da “Orelhuda”.