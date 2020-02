​Unión La Calera x Fluminense | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Decisão! Nesta terça-feira (18), o Unión La Calera-CHI recebe o ​Fluminense, no Estádio Municipal Nicolás Chahuán Nazar, pelo jogo de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana. Os chilenos têm a vantagem do empate em zero a zero depois de arrancarem o 1 a 1, no Maracanã. A partida vai para os pênaltis em caso de placar igual ao do Rio de Janeiro, enquanto uma vitória simples garante qualquer uma das equipes na próxima fase.





FICHA TÉCNICA E ONDE ASSISTIR

Ficha técnica: Union La Calera-CHI x Fluminense Motivo: 2º jogo primeira fase da Copa Sul-Americana Data: 18/02/2020 Hora: 19h15 (de Brasília) Local: Estádio Municipal Nicolás Chahuán Nazar, em Valparaíso (CHI) Árbitro: José Méndez, do Paraguai Onde assistir: DAZN

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

​ Sem grandes nomes, o Unión La Calera vive uma fase de oscilações. Os chilenos fizeram um jogo aguerrido no Rio de Janeiro e conseguiram um empate dando apenas dois chutes a gol. O treinador Juan Vojvoda deve apertar a marcação e atacar com saídas rápidas. O cansaço da viagem (de avião e de ônibus) dos visitantes e o gramado sintético também favorecem os mandantes.

Do outro lado, o Fluminense não fez uma grande estreia na Sul-Americana, mas conseguiu ser melhor do que o adversário e pagou caro por noite pouco inspirada. O Tricolor tem plenas condições de avançar para a próxima fase, mas deve ser mais efetivo e aproveitar melhor as oportunidades.

​Provável Unión La Calera Arias; Andía, Vilches, Navarrete, Fernando Cordero; Leiva, Valencia, Gonzalo Castellani; Nicolás Stefanelli, Jeisson Vargas e Sebastián Sáez. ​Provável Fluminense ​Muriel; Gilberto, Luccas Claro, Digão, Egídio; Henrique, Yuri, Marcos Paulo, Evanilson, Michel, Nenê.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​Unión La Calera Fluminense​ ​O’Higgins 1 x 2 La Calera (24/01) ​Flamengo 0 x 1 Fluminense (29/01) ​La Calera 1 x 0 U. Española (31/01) ​Fluminense 0 x 1 Boavista (01/02) ​Fluminense 1 x 1 La Calera (04/02) ​Fluminense 1 x 1 La Calera (04/02) ​Uni. do Chile 3 x 0 La Calera (08/02) ​Fluminense 3 x 0 Botafogo (09/02) ​La Calera 2 x 1 La Serena (14/02) ​Fluminense 2 x 3 Flamengo (12/02)

O Fluminense pagou por um primeiro tempo “apagado” e um vacilo que deu um gol aos chilenos, entretanto, o Tricolor das Laranjeiras é mais time e pode reverter o resultado. O Unión La Calera vai aproveitar brechas dos visitantes e a correria do gramado sintético para reagir aos adversários. A tendência é um jogo muito pegado e truncado.