​Vai jogar com CR7? Juventus monitora atacante do Santos com multa de R$ 23 milhões

Rumo à Itália? Segundo o jornal italiano ​Tuttomercatoweb, a Juventus monitora o jovem centroavante Kaio Jorge, do ​Santos. O Menino da Vila tem apenas 18 anos e entrou no radar da Velha Senhora após ser artilheiro e campeão da Copa do Mundo Sub-17 com o Brasil.

De acordo com o ​UOL Esporte, os italianos vêm coletando informações e monitorando o atacante no profissional. Kaio Jorge tem recebido oportunidades do treinador Jesualdo Ferreira e entrou em campo em três partidas, sendo duas como titular e uma como reserva.

A multa rescisória do atleta é de 50 milhões de euros (cerca de R$232 milhões na cotação atual) e é considerada alta diante do desempenho do atacante com o grupo principal. A janela de transferências da Europa fechou no último dia 31 de janeiro e a expectativa é de uma proposta no meio do ano.

Tem que fazer igual o Flamengo. Vender os moleques sem esperar que rendam no futebol brasileiro. Assim, poderemos dar uma equilibrada nos cofres. — Rubens Dias (@RubensTorres16) February 15, 2020

A tendência é de que, em uma eventual negociação, os valores não alcancem a multa. Entretanto, o Santos vive uma situação financeira complicada e precisa vender jogadores – mas o clube não pretende facilitar e espera arrecadar boas cifras em possíveis negociações.

Kaio Jorge foi promovido ao profissional do Santos pelo técnico Cuca, em 2018, mas não teve muitas oportunidades e seguiu com pouco minutos em 2019. Entretanto, tem sido utilizado com maior frequência pelo treinador Jesualdo Ferreira. Até o momento, o atacante disputou 11 partidas e não marcou nenhum gol.