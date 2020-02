​Vasco x Portuguesa-RJ | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Neste domingo (9), Portuguesa-RJ e ​Vasco se enfrentam, em Bacaxá, pela sexta e última rodada da Taça Guanabara. Sem chances de classificação para a semifinal, os dois times buscam terminar o primeiro turno do Campeonato Carioca da melhor forma possível. O Cruzmaltino é o quarto colocado no Grupo B, com 4 pontos, enquanto a Lusa soma 6 pontos na 4ª posição do Grupo A.

FICHA TÉCNICA E ONDE ASSISTIR

Ficha técnica: Portuguesa-RJ x Vasco Motivo: 6ª rodada da Taça Guanabara Data: 09/02/2020 Hora: 16h (de Brasília) Local: Estádio Elcyr Resende (Bacaxá), em Saquarema (RJ) Árbitro: Carlos Eduardo Nunes Braga Onde assistir: Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Eliminada da Taça Guanabara, a Portuguesa-RJ fez uma campanha dentro de suas possibilidades. A equipe comandada por Rogério Corrêa não tinha grandes ambições e agora tenta somar o máximo de pontos que conseguir para se manter na parte intermediária da tabela e criar alguma ‘gordurinha’ para fugir da fase preliminar do estadual.

Do outro lado, o Vasco também não fez uma boa campanha no 1º turno do Campeonato Carioca. Até o momento, a equipe comandada por Abel Braga tem apenas 26.7% de aproveitamento e, sem chances de avançar à semifinal, vê a pressão aumentar em São Januário. O alívio vem por parte do triunfo na Copa Sul-Americana e na ​boa fase do artilheiro Germán Cano.

​Provável Portuguesa-RJ Jefferson; Alexandre, Léo Fernandes, Diego Guerra e Diego Maia; Maicon Douglas, Muniz e Romarinho; Chayene, Matheus Pimenta e Adriano​ ​Provável Vasco ​Lucão; Cayo Tenório, Ulisses, Miranda e Alexandre; Bruno Gomes, Juninho e Gabriel Pec; Vinícius, Ribamar e Tiago Reis

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​Portuguesa-RJ Vasco da Gama​ ​Madureira 1 x 0 Portuguesa (18/01) ​Vasco 0 x 1 Flamengo (22/01) ​Fluminense 2 x 0 Portuguesa (23/01) ​Boavista 0 x 1 Vasco (25/01) ​Portuguesa 1 x 0 Resende (26/01) ​Vasco 0 x 1 Cabofriense (31/01) ​Portuguesa 4 x 1 Macaé (29/01) ​Botafogo 1 x 0 Vasco (02/02) ​Volta Redonda 2 x 0 Portuguesa (03/02) ​Vasco 1 x 0 Oriente Petrolero (05/02)

Sem chances de chegar à semifinal, Portuguesa-RJ e Vasco entram em campo sem grandes expectativas. Entretanto, a Lusa tem a missão de somar pontos e garantir a fuga da fase preliminar do Campeonato Carioca, enquanto o Cruzmaltino busca amenizar os ânimos da torcida e chegar ‘tranquilo’ na decisão contra o Altos-PI, pela Copa do Brasil.