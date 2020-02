10 acessórios que todo torcedor do Grêmio precisa ter

​Futebol, sim, envolve muita paixão. E o sentimento de um um torcedor pelo seu clube do coração, muitas vezes, fica evidente pela verdadeira coleção de itens que ele possui fazendo referência ao time. Pois então, a hora é os gremistas se mobilizarem! Apresentamos, abaixo, 10 objetos que todo torcedor do ​Grêmio deveria ter!

Camisa III de 2019

Vai dizer: este uniforme ficou lindo! Diferente dos demais, mas que desperta energia e bons fluídos para levar aos jogadores a cada partida a ser acompanhada na Arena. Que azul é esse!!!!

​​Disponível na Amazon por R$ 249,90.

Caneca para Café

Por qual razão o Grêmio não pode te acompanhar também na hora de tomar aquele café quentinho e saboroso? É claro que ele pode estar presente assim. Além disso, essa caneca pode enfeitar sua mesa de trabalho e fazer inveja aos colegas!

​​Disponível na Amazon por R$ 29,12.

Chopeira Portátil

Existe coisa melhor do que reunir os amigos para ver um jogo do Grêmio tomando aquele chopp bem gelado? Pois nesta chopeira portátil de alumínio cabem 5,1 litros. Todo mundo vai ficar feliz! O chopp fica gelado por até quatro horas. Mas beba com moderação…

​​Disponível na Amazon por R$ 199,00.

Porta-Retrato

Imagine este porta-retrato em cima de sua mesa de trabalho ou no seu quarto com uma foto que representa todo seu amor pelo Grêmio? Fechou todas, hein?

​​Disponível na Amazon por R$ 30,98.

Copo Globo

Veja este copo em tons de azul transparente! O topo parece uma bola de futebol, e seu formato, incrivelmente, lembra o troféu de campeão do mundo conquistado em 1983. Nada pode ser maior!

​​Disponível na Amazon por R$ 43,98.

Chinelo Adulto Domenicca

Sim, é um produto licenciado pelo Tricolor! E em época de calor, o amor pelo clube tem que ir da cabeça aos pés, na beira da praia ou na piscina. Em qualquer lugar!

​​Disponível na Amazon por R$ 34,90.

Bomba de chimarrão

No Rio Grande do Sul tem o chimarrão feito de gremista para gremista! E, no mate, não pode faltar esta bomba de 25cm feita toda em alpaca e que leva o símbolo do Tricolor em destaque!

​​Disponível na Amazon por R$ 24,02.

Relógio Technos

Gremista que é gremista não perde o horário das partidas do seu time! E acompanhar a hora certa em um relógio que leva o escudo do clube é algo que traz prazer! E vamos combinar: este relógio da Technos, em prata, é muito chique!

​​Disponível na Amazon por R$ 193,41.

Agasalho Preto Trilobal Siegel

É quase um traje de festa! Para ir ao jogo, a um restaurante, ao cinema, ao parque. Em qualquer lugar, você leva a sua paixão junto ao corpo! E não passa frio.

​​Disponível na Amazon por R$ 279,89.



Conjunto de 4 taças Windsor

Ouviu falar em taça? Pois é gremista…você pode comemorar suas conquistas brindando com os amigos nessas taças para lá de lindas. E como você não para de ganhar, elas serão bem úteis!

​​Disponível na Amazon por R$153,98.​