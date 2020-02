11 craques dos gramados mundial que quase jogaram no Brasil

Qual o clube que não sonha com grandes astros defendendo as suas cores? Pois é…ao longo dos últimos anos, diversos craques estiveram a ponto de desembarcar para atuar no futebol brasileiro, mas as negociações ficaram no “quase”. Abaixo, nós montamos uma verdadeira seleção de nomes, indicando onze atletas que, por pouco, não desfilaram seu talento em terras tupiniquins. ​

Drogba no Corinthians

O centroavante marfinense passou praticamente o mês de janeiro de 2017 inteiro negociando com o Timão. Mas, no fim das contas, foi para o futebol dos Estados Unidos e enviou uma carta de agradecimento pelo interesse do Timão.

Anelka no Atlético-MG

Em 2014, o então presidente do clube, Alexandre Kalil, chegou a anunciar em seu Twitter: “Anelka é do Galo”. Mas nunca foi. Posteriormente, o jogador gravou um vídeo dizendo que a divulgação se deu antes de acontecer um acordo.

Buffon no Fluminense

Após sair do Paris Saint-Germain, em junho do ano passado, a diretoria tricolor entrou em contato com o goleiro italiano, mas a pedida salarial de cara assustou e brecou qualquer avanço.

Preud’homme no Fluminense

O goleiro belga, um dos melhores da posição da sua era, esteve muito perto das Laranjeiras em 1999. Chegou a viajar ao Rio de Janeiro e dar entrevistas como jogador do Flu, mas, na última hora, o Benfica, que detinha os direitos econômicos, decidiu não liberá-lo.

Davor Suker no Grêmio

O croata, que havia sido um dos astros da Copa do Mundo de 1998, foi cogitado para fazer parte de um time de estrelas montado pelo Grêmio em 2000. Mas também ficou só no sonho.

Maradona no Palmeiras e no Santos

Entre 1992 e 1993, o argentino esteve na mira do Verdão, que tinha a Parmalat como parceira para viabilizar o negócio. Em 1995, foi a vez de o Peixe tentar contratar o camisa 10, tendo Pelé como intermediário. Não deu certo.

Riquelme no Palmeiras e no Flamengo

Após o rebaixamento do Verdão, em 2012, o então presidente Arnaldo Tirone praticamente fechou com o camisa 10 argentino, mas a ousadia acabou abortada pela nova gestão do clube, encabeçada por Paulo Nobre. Antes, ao menos em duas oportunidades, o Flamengo já havia ido para cima do camisa 10, com proposta oficial e tudo. Mas também ficou no “quase”.

Mario Balotelli no Flamengo

Em 2019, o Flamengo estava atrás de um centroavante, a pedido do técnico Jorge Jesus. O clube chegou a se aproximar do italiano Mario Balotelli, com negociação presencial e tudo. Mas não deu para bater o martelo.

Nacho Fernández no Internacional

O meio-campista argentino foi uma indicação de Eduardo Coudet em sua chegada ao Colorado. O Inter queria ter o gringo como grande reforço para 2020 e fez proposta, mas não conseguiu ir adiante.

Romagnoli no Bahia

Campeão da Libertadores de 2014 pelo San Lorenzo, o argentino chegou, logo em seguida, a ser recebido em Salvador e a vestir a camisa do Tricolor. Porém, p roblemas familiares fizeram com que o pré-contrato não fosse cumprido.

Falcao García no Fluminense