11 fatos do futebol que há 30 anos ninguém poderia imaginar que seriam realidade

​Vamos fazer um exercício e voltar a 1990. Há 30 anos, o futebol vivia um momento completamente diferente. E, por conta disso, era impossível prever alguns acontecimentos. Mas eles se sucederam, e nós relembramos, aqui, situações que se tornaram reais e que, na nossa cabeça, eram inimagináveis.

Liverpool sem títulos da Liga Inglesa

O Liverpool é, depois do Manchester United, o time com mais títulos ingleses em todos os tempos. No entanto, a última conquista foi justamente em 1990, há exatos 30 anos. A competição ainda nem recebia a alcunha de Premier League. Na atual temporada este jejum tende a ser quebrado, e com números recordes.

Grécia campeã da Europa

A Eurocopa de 2004 foi um desses milagres do futebol. Em uma competição que contava com a França de Zidane, a Alemanha de Ballack e Portugal de Cristiano Ronaldo e Figo, a Grécia ficou com o título vencendo os lusos por 1 a 0 na final, em Lisboa.

Leicester campeão da Premier League

Em 1990, o Leicester não estava nem na primeira divisão da Inglaterra. Com um domínio absoluto de times como Manchester United, Manchester City e Chelsea, parecia impensável que um clube de menor porte vencesse a Premier League. Pois isso aconteceu em 2016, e foi um conto de fadas.

Messi e seus 91 gols em um ano

De Lionel Messi é possível esperar qualquer coisa. Mas, de todos os seus feitos, a gente destaca um obtido em 2012. Entre janeiro e dezembro daquele ano, seja por Barcelona ou seleção argentina, ele marcou um total de 91 gols, quebrando o recorde anterior de Gerd Muller, que havia anotado 85 em 1972.

O domínio espanhol na Europa e no mundo

Em 1990, a Espanha era uma boa seleção, mas não a nível de Itália, Alemanha ou Brasil. Além disso, seus jogadores eram caracterizados mais pela coragem do que pelo toque refinado, e tinham certa fama de “amarelões”. Assim, somente um “louco” poderia pensar que, entre 2008 e 2012, a Fúria venceria a Eurocopa duas vezes seguidas e ainda ganharia a Copa do Mundo. Ah…e com um time de craques.

A seca de títulos da Argentina

A Argentina, no mundo do futebol, sempre foi considerada uma seleção dominante. Só que, excetuando-se Jogos Olímpicos, em que o time principal fica fora de ação, o país sul-americano não conquista um título de expressão desde 1993 (Copa América). Ou seja, para quem em 1990 tinha Maradona e companhia, um jejum deste tamanho é algo fora do comum.

As três Champions em sequência do Real Madrid

Em 1990, o Real Madrid completava 24 anos sem conquistar a Liga dos Campeões da Europa. Era natural que esta seca fosse interrompida, algo que aconteceu em 1998. O que ninguém imaginava é que o time, entre 2016 e 2018, ergueria três orelhudas de forma consecutiva, algo que não acontecia desde 1976, com o Bayern de Munique.

Croácia com o melhor jogador do mundo e vice na Copa

No início dos anos 1990, começou a Guerra dos Balcãs. A Croácia fazia parte da Iugoslávia e nem sequer era um país independente. Parecia difícil acreditar que, em 2018, ela seria vice-campeã do mundo e que o melhor jogador de sua história, Luka Modric, venceria a Bola de Ouro, quebrando a incrível hegemonia de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo na premiação.

Campeões nacionais com 100 pontos

Em 1990, para começar, a vitória valia apenas 2 pontos. Com isso em mente (o máximo possível em uma liga eram 76), quem diria que veríamos campeões come 100 pontos? O primeiro time das grandes ligas europeias a obter tal feito foi o Real Madrid, na Espanha, em 2012. Em 2013, o Barcelona igualou a contagem (ambos chegaram exatamente aos 100 pontos). Em 2014, a Juventus atingiu 102 na Itália, e em 2018, foi a vez do Manchester City chegar aos 100 na Inglaterra.

Gigantes rebaixados no Brasil

Em 1990, era impossível imaginar os maiores times do Brasil disputando a segunda divisão. Pois, passados 30 anos, somente três (Flamengo, Santos e São Paulo) dos chamados gigantes ainda não caíram para a segunda divisão. Palmeiras, Corinthians, Fluminense, Vasco da Gama, Botafogo, Grêmio, Internacional, Atlético-MG e, por último, o Cruzeiro, experimentaram esta sensação nada agradável.

Campeão brasileiro e da América no mesmo ano

Foi preciso chegarmos a 2019 para que um time conseguisse levantar as taças do Campeonato Brasileiro e da Libertadores na mesma temporada. O Flamengo foi o responsável por tal feito no ano passado. E mais: os títulos vieram no mesmo final de semana, separados por 24 horas.