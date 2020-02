3 a 1! Michael e Pedro fazem triangulação espetacular para gol de Bruno Henrique; veja

Na noite desta segunda-feira, o Flamengo fez mais um grande jogo de futebol. O Rubro-negro mediu forças com o Resende, onde novamente o estádio do Maracanã tinha um público espetacular. O Rubro-negro passou por cima do adversário, fazendo outro jogo com um placar elástico.

O maior destaque do jogo foi o atacante Pedro. O jogador demonstrou muita qualidade técnica, onde abri o placar com um belo gol no início, além de fazer uma linda jogada para o gol de Bruno Henrique, que fechou o placar e garantiu a vitória ao gigante do Rio de Janeiro.

Primeiro gol de Pedro pelo Flamengo 🔴⚫️ pic.twitter.com/vr7XY9OPdI — Ronald Barcellos 🅙 (@Ronaldcamisa10) 4 de fevereiro de 2020

OTO 🐾🌊!!! Triangulação entre Michael, Pedro e Bruno Henrique, com gol do camisa 27! Será que a dupla estreante vai fazer bonito pelo @Flamengo em 2020? Se liga aí no lance! pic.twitter.com/zRPv0mvD8F — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) 4 de fevereiro de 2020

O jogo não teve a transmissão em nenhum canal de TV. O motivo é que o Rubro-negro não entrou em um acordo com a Rede Globo pelos direitos de transmissão da competição e, por conta disso, para acompanhar o jogo é necessário ver pelo rádio. Porém, o Flamengo fez a transmissão do áudio no seu canal no Youtube.

A noite foi uma oportunidade do torcedor do Flamengo ver em campo várias novidades. Uma das mais esperadas foi a entrada de Michael, jogador que foi contratado junto ao Goiás, sendo uma grnde esperança de gols para 2020. O jogador entrou no início da segunda etapa, onde o técnico Jorge Jesus sacou Diego para dar oportunidade ao jovem. Como já era esperado, a torcida fez a festa, já acreditando que ele tem todas as qualidades para ser um nome muito importante para o Fla ao longo da temporada.