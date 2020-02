4 motivos para acreditar que o Real Madrid é favorito no clássico contra o Barcelona

​É neste domingo. Pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol, Real Madrid e Barcelona disputam mais um clássico de tirar o fôlego. A partida, no Santiago Bernabéu, vale a liderança de La Liga, uma vez que apenas dois pontos separam os rivais na tabela de classificação – o time catalão tem 55, e os merengues, 53. No encontro entre os grandes clubes da Espanha, elencamos cinco motivos para se acreditar que o Real Madrid é o favorito para o El Clasico.

Mando de campo

Muito embora a qualidade dos dois times não permita pensar que influências externas podem ajudar ou atrapalhar, jogar um clássico em casa sempre é um fator a se pesar. E se no primeiro turno o Real arrancou um empate sem gols no Camp Nou, ter o Bernabéu ao seu lado lhe dá uma certa vantagem.

A experiência do comandante

Zinedine Zidane já perdeu as contas de quantas vezes enfrentou o Barcelona, seja como jogador ou treinador. Enquanto isso, Quique Setién disputa seu primeiro El Clasico. Ou seja, um treinador que sabe os atalhos deste jogo especial pode preponderar.

Um time ferido

A rodada do último meio de semana da Liga dos Campeões da Europa indicou caminhos diferentes para Real Madrid e Barcelona. Enquanto os catalães empataram fora de casa com o Napoli e terão a chance de decidir em casa a classificação para as quartas de final, os merengues perderam para o Manchester City diante da sua torcida e se complicaram na disputa. Ou seja, se der a lógica nos duelos de volta, restará ao time madrilhenho somente a disputa do Campeonato Espanhol. Quando um time está ferido, as forças podem surgir do nada. Ainda mais dentro de um grupo no qual sobra qualidade.

A força de um artilheiro

Ok, a artilharia do Campeonato Espanhol, no momento, é de Lionel Messi (18 gols). Mas o Barça, por conta de lesão, ficou sem aquele cara que tem o papel de incomodar os zagueiros dentro da área e prender a marcação. A ausência de Suárez dá a Benzema, goleador do Real, um protagonismo importante para o clássico. E ele, em uma temporada na qual já tem 13 gols em La Liga, não costuma falhar.